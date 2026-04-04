05/04/2026
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É chuva! Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para todo Acre; veja

Aviso de perigo potencial prevê chuva forte e ventos de até 60 km/h em todas as regiões do estado

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 Floresta gera chuva avaliada em US$ 20 bi ao ano para agricultura regional, segundo estudo internacional divulgado pelo Conexão Planeta.
📸 Foto Destaque: Reprodução
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O Insituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (4), um alerta amarelo de chuvas intensas válido para todo o Acre ao longo desta segunda-feira (6). O aviso, classificado como de perigo potencial, começa à 0h01 e segue até as 23h59.

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De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm por dia, além de ventos intensos que variam entre 40 e 60 km/h.

LEIA TAMBÉM: Acre tem alerta para chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e risco de alagamentos

Apesar de o risco ser considerado baixo, o alerta indica possibilidade de ocorrências como queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O INMET orienta a população a ficar atenta às mudanças no tempo e evitar áreas de risco durante as pancadas mais intensas.

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