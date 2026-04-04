É chuva! Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para todo Acre; veja

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O Insituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (4), um alerta amarelo de chuvas intensas válido para todo o Acre ao longo desta segunda-feira (6). O aviso, classificado como de perigo potencial, começa à 0h01 e segue até as 23h59.

De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm por dia, além de ventos intensos que variam entre 40 e 60 km/h.

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Apesar de o risco ser considerado baixo, o alerta indica possibilidade de ocorrências como queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O INMET orienta a população a ficar atenta às mudanças no tempo e evitar áreas de risco durante as pancadas mais intensas.