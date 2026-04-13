“É fraco”: Trump ataca papa Leão XIV e posta foto vestido de Jesus

Pontífice reage às críticas durante viagem à África e afirma não ter medo do governo dos EUA

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O cenário político e religioso global foi sacudido por uma nova onda de declarações explosivas vindas de Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua rede social, Truth Social, para disparar críticas severas contra o papa Leão XIV.

Trump classificou o líder da Igreja Católica como “fraco no combate ao crime” e “péssimo para a política externa”, acusando-o de ser uma figura liberal que cede à “esquerda radical”.

A polêmica escalou ainda mais quando o republicano compartilhou uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece personificando Jesus Cristo na cura de enfermos.

De acordo com o portal Metrópoles, a ofensiva de Trump ocorre logo após o pontífice criticar o prolongamento dos conflitos no Oriente Médio, classificando a guerra entre EUA, Israel e Irã como uma “loucura” movida pela “idolatria por dinheiro”.

A reação do papa e a guerra de narrativas

O embate entre Donald Trump e o Vaticano reflete uma profunda divisão sobre a condução da paz mundial e o uso da imagem religiosa na política:

Posicionamento de Leão XIV: Ao chegar a Argel, na Argélia, nesta segunda-feira (13/4), o papa foi enfático ao dizer que não teme o governo Trump e que continuará se manifestando contra a guerra. “Não creio que a mensagem do Evangelho deva ser deturpada”, afirmou o religioso em resposta às postagens do presidente.

Política Externa: Trump alegou que não quer um papa que aceite a possibilidade do Irã possuir armas nucleares, atacando diretamente a diplomacia multilateral defendida pela Santa Sé.

Uso de IA: A publicação de Trump vestido de Jesus gerou debates intensos sobre ética e religiosidade, sendo vista por críticos como uma tentativa de divinização de sua imagem pública para o eleitorado conservador.

Resumo do embate: Trump x papa Leão XIV (Abril 2026)

Confira os pontos centrais da crise diplomática desta segunda-feira:

Aspecto do Conflito Declarações e Ações Crítica de Trump Chamou o papa de “fraco”, “liberal” e “péssimo em política”. Postagem Polêmica Imagem de Donald Trump como Jesus (gerada por IA). Motivação do Papa Apelo pelo fim da guerra e denúncia da “idolatria por dinheiro”. Resposta do Vaticano “Não tenho medo do governo Trump. Seguirei buscando a paz.” Contexto Geopolítico Tensões envolvendo EUA, Israel e Irã no Oriente Médio.

A troca de acusações marca um ponto de ruptura na relação do governo norte-americano com a liderança católica, especialmente por Leão XIV ser o primeiro papa de origem norte-americana.

Segundo o levantamento do Metrópoles, a insistência de Donald Trump em vincular sua imagem a figuras bíblicas e atacar autoridades religiosas tradicionais faz parte de uma estratégia de mobilização de sua base antes de novos marcos eleitorais.

Enquanto isso, o Vaticano reforça seu papel como mediador independente, sinalizando que o diálogo e as relações multilaterais continuarão sendo a prioridade do pontífice, independentemente das pressões vindas da Casa Branca ou das provocações digitais.