Edital de R$ 4,5 milhões para projetos ambientais tem prazo ampliado no Acre

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Organizações da sociedade civil ganharam mais tempo para disputar recursos de até R$ 4,5 milhões destinados a projetos ambientais no Acre. O prazo de inscrições do edital voltado à recuperação de áreas degradadas e ao enfrentamento de eventos climáticos extremos foi prorrogado por mais 30 dias.

A medida amplia as oportunidades para entidades que atuam diretamente com produção sustentável e conservação ambiental, especialmente em regiões onde os impactos das mudanças climáticas já são mais evidentes. Com a mudança, as inscrições seguem abertas até o dia 6 de maio.

Além da prorrogação, o novo cronograma inclui a ampliação da área de atuação, passando a contemplar também a regional do Alto Acre. A atualização busca aumentar o alcance das ações e permitir que mais comunidades sejam beneficiadas.

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Os projetos selecionados poderão receber apoio para iniciativas como implantação de sistemas agroflorestais, recuperação de áreas degradadas, investimentos em infraestrutura hídrica e incentivo a práticas produtivas sustentáveis. A proposta é aliar preservação ambiental à geração de renda no campo.

De acordo com o edital, as propostas aprovadas resultarão na formalização de parcerias entre o poder público e as organizações, que ficarão responsáveis pela execução das ações nos territórios atendidos.

A iniciativa faz parte de um programa voltado à redução do desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa, além de fortalecer cadeias produtivas sustentáveis no estado.

As mudanças e a prorrogação do prazo foram publicadas no Diário Oficial Do Acre (DOE) desta quarta-feira, 8 de abril.