Edital do Encceja 2026 é publicado; saiba prazos e regras para inscrição

Exame terá 30 questões por área e uma redação dissertativa

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Foi publicado o edital do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026.

O cronograma inicia com o prazo para justificativa de ausência da edição anterior, que deve ser realizada entre os dias 6 e 17 de abril. Já o período oficial de inscrições ocorre de 4 a 15 de maio, com a aplicação das provas marcada para o dia 23 de agosto.

Para participar, os candidatos devem cumprir os requisitos de idade mínima: 15 anos para a certificação do ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, completados até o dia da avaliação.

O exame mantém sua estrutura composta por 30 questões objetivas por área de conhecimento, além de uma redação dissertativo-argumentativa.

Embora o Encceja seja gratuito, candidatos que faltaram à prova de 2025 e não apresentarem justificativa aceita deverão pagar uma taxa de R$ 40,00 para se inscreverem novamente.

Link: https:// enccejanacional.inep.gov.br/ encceja/#!/primeiroAcesso