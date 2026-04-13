Segundo ela, a decisão de deixar a gestão partiu do próprio Márcio, e ele não seria exonerado.

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A governadora Mailza Assis comentou, em entrevista ao ContilNet, nesta segunda-feira (13), sobre a saída do secretário-adjunto de Governo, Marcio Pereira.

Segundo ela, a decisão de deixar a gestão partiu do próprio Márcio, e ele não seria exonerado.

“Houve a transição, a mudança de equipes e a gente quer trabalhar, claro, com harmonia com todos, considerando o trabalho do Marcio Pereira, o tempo que ele se dedicou ao governo na articulação política, respeitando o seu trabalho, não houve nenhuma intenção e nenhuma proposta, Marcio Pereira não seria tirado do governo, mas ele está tomando essa decisão”, disse.

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De acordo com a governadora, foi realizada uma conversa com Marcio, no entanto, após a decisão de deixar a pasta, ela desejou boa sorte.

“Conversamos bastante, mas ele quis seguir assim. Quero agradecer a sua participação, o tempo que ficou no governo, que contribuiu com a gente, e ele fez uma escolha, eu entendo. Gostaria muito que ele ficasse na parte de articulação, mas enfim, compreendo e quero desejar boa sorte, que ele tenha um caminho ainda melhor pela frente”, afirmou.

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