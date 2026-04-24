Elegância, encontros e novidades movimentam a cena social acreana

Na cidade maravilhosa, um belo click das amigas Mercedes Lavocat e Ana Emília Mendonça, que esbanjaram elegância e sintonia em um cenário simplesmente encantador onde foi realizado o casório de Lucas Villas e Giullia Bertrand. Entre tons suaves e produções impecáveis, a dupla arrancou suspiros e muitos olhares atentos.

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TURISMO EM PAUTA

O Acre entra na rota das grandes estratégias do turismo nacional com a realização do Encontro para Apresentação do Plano Brasis 2025-2027, que aconteceu na noite desta quinta, 23, nos domínios do Sebrae- AC, uma iniciativa da Embratur em parceria com o Sebrae.

O evento reúne representantes e profissionais do setor para conhecer as diretrizes do novo plano internacional de marketing turístico do Brasil, além de destacar as potencialidades e diferenciais do Acre no cenário global.

Com foco no alinhamento entre as estratégias nacionais e as ações locais, o encontro promete movimentar o trade turístico e abrir novas perspectivas para a promoção internacional do Estado. Show de bola!

REVOLUÇÃO SOBRE RODAS

Nos domínios da BYD Raviera, a expectativa já é grande para o coquetel de lançamento do ATTO 8, que promete movimentar a cena automotiva local com sofisticação e inovação.

Marcado para o dia 29, a partir das 16h, o evento reunirá convidados especiais para conhecer de perto o novo modelo que chega como símbolo de tecnologia, design e sustentabilidade. Um encontro que une experiência, networking e, claro, aquele clima premium que o segmento merece.Promete ser daqueles eventos top master, com direito a muitos cliques e boas conversas.

SURPRESA ESPECIAL

Vivas para Susye D’Albuquerque, que aniversariou no último sábado e foi surpreendida com uma comemoração cheia de carinho ao lado do marido, o procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque. O momento reuniu os amigos Samy Barbosa e Carol Duck, Katia Rejane, Érick Venâncio e Nayara Honorato, em um encontro marcado por afeto, boas energias e muita alegria. Um registro daqueles que aquecem o coração e celebram a vida em grande estilo.

ENCONTRO DE AMIGAS

Nos domínios de um almoço pra lá de especial no sábado, as queridas Andréa Zílio, Sawana Carvalho, Janaína Guedes, Carla Martins e Márcia Regina, se reuniram em torno de Nena Mubarak, que está em visita à terrinha. Entre brindes, risadas e aquele clima gostoso de reencontro, o momento celebrou a amizade e as boas histórias compartilhadas. Um registro cheio de carinho e alegria, do jeitinho que a gente ama.

BÊNÇÃOS EM FAMÍLIA

Em um momento de fé e amor, Mardhia El Shawa marcou presença no batizado da pequena Maria Luíza, cercada pelo carinho da família. Na foto, ela aparece ao lado do filho Davi, que atualmente cursa Economia na FGV, em São Paulo, e aproveita dias especiais na terrinha junto aos seus. Um registro repleto de significado, onde as bênçãos se unem aos laços familiares em um cenário de pura emoção.

ARTE EM EVIDÊNCIA

O cenário cultural ganha destaque com a vernissage “Alegorias Transitórias”, do artista Danilo de S’Acre, marcada para o próximo dia 28 de abril, às 10h, no Salão Nobre do TCE-AC. A exposição promete envolver o público em uma experiência sensorial, marcada por cores, formas e significados que dialogam com o efêmero e o contemporâneo. Um encontro entre arte e expressão que valoriza a produção local e convida à contemplação. Imperdível para os amantes das artes e da boa estética.

AROMA DE SOFISTICAÇÃO

O Boticário amplia sua linha Casa 214 com o lançamento de Figo Magnífico, fragrância em edição limitada que combina notas florais, frutais e amadeiradas, traduzindo aconchego e elegância para os ambientes.

Disponível em home spray, difusor, vela e sabonete líquido, agora também em vidro com refil, a novidade chega como opção perfeita para presentear, especialmente no Dia das Mães.