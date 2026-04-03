Eleições 2026: janela partidária termina nesta sexta feira

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Chegou ao fim o período de “troca-troca” permitido pela Justiça Eleitoral. Até as 23h59 desta sexta-feira (03/04), parlamentares que pretendem disputar a reeleição ou novos cargos nas Eleições 2026 podem migrar de legenda com segurança jurídica.

A movimentação deste último mês é o principal termômetro para medir o tamanho das bancadas que darão suporte aos candidatos à Presidência e aos Governos Estaduais.

O que está em jogo?

Diferente dos cargos majoritários (Presidente, Governador e Senador), onde a vaga pertence ao indivíduo, no sistema proporcional (Deputados), a vaga pertence ao partido. A janela é a única exceção que permite a saída sem a acusação de infidelidade partidária.

Quem pode mudar: Apenas deputados federais, estaduais e distritais em fim de mandato.

Quem fica de fora: Vereadores (que estão no meio do mandato) e Senadores (eleitos pelo sistema majoritário).

O Balanço das Trocas (Destaques da Câmara)

Até o momento, o sistema da Câmara já oficializou a mudança de 20 parlamentares, com destaque para o crescimento de siglas de direita e centro:

PL (Partido Liberal): O maior vencedor até agora, ganhando 7 deputados (como Cezinha de Madureira e Sargento Fahur ) e não perdendo nenhum.

PSD: Ganhou 5 nomes (incluindo Emanuel Pinheiro Neto e Vitor Lippi), mas perdeu 3.

Com informações do G1.

União Brasil: Registra o maior esvaziamento, com a saída confirmada de 6 parlamentares, incluindo nomes como Kim Kataguiri (que migrou para o Missão) e Felipe Becari.

Próximos Prazos Decisivos

Amanhã, 4 de abril, é a data limite para:

Filiação Partidária: Todos os candidatos que disputarão em outubro devem estar com a filiação deferida. Domicílio Eleitoral: Prazo final para estabelecer o local onde o candidato irá concorrer. Registro de Federações: Último dia para o TSE registrar partidos aptos ao pleito.

Calendário Eleitoral 2026

As urnas serão abertas no dia 4 de outubro (1º turno) para eleger Presidente, Governadores, 513 Deputados Federais, 54 Senadores (2/3 da casa) e Deputados Estaduais/Distritais. Caso haja 2º turno, a votação ocorre em 25 de outubro.