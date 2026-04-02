05/04/2026
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Elevador de condomínio em Rio Branco despenca com moradora dentro

Vítima ficou presa após queda no Jardim Europa

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Elevador Caiu
📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

Um elevador despencou no Condomínio Florença, localizado no bairro Jardim Europa, em Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (2), deixando uma moradora presa no interior da cabine.

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De acordo com informações apuradas, o incidente ocorreu por volta das 17h. A vítima ficou retida após a queda do equipamento, o que exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros para realizar a retirada com segurança.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas e acompanharam a ocorrência no local. A operação exigiu cautela, diante do risco envolvendo a estrutura do elevador.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde da moradora. A prioridade das equipes foi garantir a retirada segura da vítima e prestar os primeiros atendimentos.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas e é possível que uma avaliação técnica identifique as causas da queda do elevador no condomínio.

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