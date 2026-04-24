De acordo com os números oficiais, janeiro foi o mês com mais vítimas fatais

O Acre registrou 23 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e março de 2026, segundo dados do relatório mensal da Polícia Civil do Estado. O levantamento considera ocorrências em vias urbanas e rodovias acreanas e mostra que, em média, uma pessoa morreu a cada quatro dias no primeiro trimestre do ano.

De acordo com os números oficiais, janeiro foi o mês com mais vítimas fatais, somando 11 mortes. Em seguida aparecem março, com 7 registros, e fevereiro, com 5 óbitos.

Janeiro começou com tragédia na BR-364

Entre os casos que marcaram o início do ano está a morte de Lucas Pinheiro Fonteneli, de 24 anos, em Cruzeiro do Sul.

O jovem morreu após colidir com um animal solto na pista em um trecho da BR-364, rodovia que frequentemente registra acidentes relacionados à presença de animais às margens da estrada.

O sepultamento foi acompanhado por familiares e amigos sob forte comoção.

Consultor morreu após acidente de moto em Rio Branco

Em março, outro caso que repercutiu foi o do consultor de vendas Robson Fernandes Souza, de 35 anos.

Ele sofreu um grave acidente de motocicleta na Rua Minas Gerais, em Rio Branco, após perder o controle do veículo em meio à pista molhada e bater contra uma parada de ônibus e a parede de um ginásio esportivo.

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Robson foi socorrido em estado crítico, passou por cirurgia e ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos.

Nova morte nesta semana na capital

Já nesta semana, o motociclista Railley Pablo de Lima e Silva, de 22 anos, morreu após perder o controle da moto e colidir contra o canteiro central da Via Chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, ele teria levantado o capacete enquanto pilotava, perdeu a direção e caiu violentamente no asfalto. O jovem sofreu traumatismo craniano e morreu ainda no local.

Os números da Polícia Civil apontam que março registrou aumento no total de mortes em comparação com fevereiro, passando de 5 para 7 vítimas fatais.

Os dados do primeiro trimestre mostram que acidentes com motocicletas continuam entre as principais causas de mortes no trânsito acreano. Casos envolvendo excesso de velocidade, perda de controle do veículo, pista molhada e falhas na estrutura viária também aparecem entre os fatores recorrentes.