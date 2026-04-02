05/04/2026
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Em cerimônia, Mailza faz revista à guarda do Palácio Rio Branco

Sob aplausos de todos os presentes, Mailza se dirigiu às cadeiras direcionadas às autoridades

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Mailza (3)
📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet
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A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, subiu a rampa do Palácio Rio Branco e fez revista à guarda da Polícia Militar do Acre (PMAC).

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Sob aplausos de todos os presentes, Mailza se dirigiu às cadeiras direcionadas às autoridades.

Em coletiva, Mailza destacou a emoção de assumir o comando do governo do Acre.

“Quero, nesse momento tão importante para o nosso estado, para minha vida também, para o povo acreano, agradecer a Deus, por essa oportunidade, por ter cuidado de mim até aqui e proporcionado esta oportunidade de trabalhar valorizando o nosso Acre e é esse o meu compromisso com a população acreana”, disse.

Mailza se posicionou para aguardar o governador do Acre, que chegou ao Palácio acompanhado do filho Guilherme e também fez revista à guarda, sendo a sua última como governador do Acre.

https://www.instagram.com/reel/DWpYfQXCUBV/?igsh=M2dyY3I1NTQxOTVj

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