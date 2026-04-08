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A confirmação da morte do influenciador Carlos Filhar nesta terça-feira (07/04) deixou um rastro de tristeza entre seus seguidores e colegas de profissão.

Carlos, que construiu sua audiência ao longo de pouco mais de um ano com vídeos de humor e cotidiano, utilizou suas últimas horas para expor uma profunda crise pessoal, citando o término de seu relacionamento e uma suposta traição como estopins para sua dor.

A Última Live: “Raiva Organizada”

Em sua transmissão final via Instagram, Carlos apareceu visivelmente abalado. Com falas que rapidamente viralizaram em perfis de entretenimento, ele descreveu seu estado psicológico com clareza devastadora:

“Vocês percebem que eu estou no fundo do poço por motivos horríveis… Mas eu com a minha dor, a minha raiva toda organizada dentro de mim, existiu um motivo para a separação”, desabafou o influencer na gravação.

Uma Carta por Amor e Sem Ódio

Além do vídeo, Carlos deixou uma carta de despedida onde relembrou os dois anos vividos ao lado do parceiro. Apesar da fragilidade emocional exposta, o texto foi marcado por um pedido de paz:

Com informações do Metrópoles.

Pedido de Perdão: Carlos solicitou que o público não atacasse o ex-companheiro. “Não julguem, perdoe, peço de coração que não tenham discursos de ódio, porque sempre fomos amor”, escreveu.

Esgotamento: Ele admitiu que o cansaço e a fraqueza emocional haviam tomado conta de sua trajetória.

A morte de Carlos Filhar em abril de 2026 acende, mais uma vez, o alerta sobre a pressão sofrida por criadores de conteúdo e a necessidade de suporte psicológico imediato em momentos de crise pública.