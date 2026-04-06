Em vídeo, Jorge Viana se despede ApexBrasil: “Sigo para um novo desafio”

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O ex-governador do Acre e, agora, ex-presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, publicou em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira (6) uma mensagem de agradecimento, em tom de despedida.

O acreano vai disputar o Senado em 2026 e, por esse motivo, deixa a agência. O novo presidente da ApexBrasil é Laudemir André Müller, que atua na instituição há mais de 10 anos.

“Sigo hoje para um novo desafio na minha vida, pelo meu Acre, e pelo nosso Brasil, uma missão que me foi dada pelo presidente Lula, que além de líder político é um grande amigo. Na nova jornada, levarei cada um de vocês no meu coração, depois desses três anos de muito trabalho e esforço conjunto, que resultaram num fortalecimento espetacular da ApexBrasil”, disse.

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Na mensagem, Jorge Viana diz que a ApexBrasil vive o melhor momento, pelos resultados recordes e no número de empresas atendidas. “Implantamos também um plano de carreira que valorizou nossos servidores, aumentamos a licença paternidade, reconhecemos a importância de dar uma remuneração mais justa aos terceirizados, entre outros benefícios. Além disso tudo, realizamos o sonho de dar uma casa à Apex. Pela primeira vez, temos uma sede própria, um dos melhores prédios da capital da República, o que muito nos orgulha”, destacou.

O acreano também agradeceu ao presidente Lula pela confiança de presidir a agência. “Sem ele, não teria sido possível fazer tanto para levar à Agência ao patamar de maior destaque de sua história. Minha gratidão se estende ao amigo e vice-presidente Geraldo Alckmin, por todo o apoio que nos deu enquanto ministro da Indústria e Comércio. Registro também”, afirmou.

“Por fim, o meu eterno agradecimento a todos os colegas da Apex pela amizade, acolhida e comprometimento com o trabalho nesses três anos. Não gosto de dizer adeus nas horas em que o destino me leva para lá e para cá. Mas sempre peço a Deus que siga bendizendo a minha vida. Até mais…”, finalizou.

Jorge deixa Apex para disputar o Senado

Em Brasília, Jorge o apresentou ainda na última quarta-feira (1ª) e disse que a ApexBrasil estará em boas mãos.

“Me despeço hoje da Apex e deixo aqui à frente dessa agência tão importante para o Brasil um gestor preparado, com anos de experiência na casa e que vai continuar esse trabalho de lutar mais ainda pelo Brasil. Sigo agora para essa missão que o povo do Acre me deu”, disse o pré-candidato ao Senado.