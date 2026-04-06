06/04/2026
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Em vídeo nas redes, Aberson se despede da Secretaria de Educação do Acre

Ex-secretário destaca legado na pasta e afirma sair com sentimento de dever cumprido após gestão iniciada em 2022

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📸 Foto Destaque: Reprodução
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O ex-secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, usou as redes sociais para oficializar sua saída do cargo. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (6), ele fez um balanço da gestão e destacou o sentimento de dever cumprido após pouco mais de três anos à frente da pasta.

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“Saio com o coração cheio de orgulho por tudo o que construímos juntos”, afirmou, ao relembrar ações desenvolvidas desde 2022, com foco na melhoria da rede pública de ensino.

Entre os principais avanços citados estão a realização do maior concurso da história da Educação no estado, com mais de 2,6 mil profissionais empossados, além da execução do programa Prato Extra e a ampliação do uso de tecnologia nas escolas.

LEIA TAMBÉM: Após deixar comando da SEE, Aberson é renomeado para cargo comissionado

Despedida com balanço e agradecimentos

“Nada disso foi feito sozinho. Foi trabalho de muita gente comprometida com uma educação melhor”, disse.

Durante a despedida, Aberson também refletiu sobre o encerramento do ciclo na gestão. “Toda a história tem seu começo, seu meio e seu fim. Quando os ciclos se encerram com felicidade e com o sentimento de dever cumprido, eles trazem novas esperanças por novos desafios”, declarou.

Ele ainda destacou a própria trajetória na área e desejou sucesso ao novo responsável pela pasta. “Hoje estou saindo da Secretaria de Educação com muito orgulho de ter feito parte. Agora chegou a hora de sair da cadeira e desejar sorte ao meu amigo Reginaldo Prates nesse processo de condução nos próximos meses”, afirmou.

Aberson também agradeceu ao ex-governador Gladson Camelí e à governadora Mailza Assis pela confiança durante sua gestão. Ao encerrar, reiterou a sensação de missão cumprida. “Sigo com a certeza de que contribuí para escrever um capítulo importante da nossa história”, concluiu.

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