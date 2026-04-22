O marido da governadora Mailza Assis, Madson Cameli, publicou uma foto ao lado do ex-governador Gladson e de seu pai, Eládio. O momento foi registrado durante a visita do casal ao ex chefe do Executivo estadual, em Manaus, no Amazonas, durante o feriado.
Na mensagem publicada por Madson nesta quarta-feira (22), ele destaca os conselhos e histórias motivadoras de Eládio.
“Quanta gratidão, Sr. Eládio Cameli, por ter tido a oportunidade de escutar relatos reais de um homem que nos orgulha por sua trajetória. Um cruzeirense admirado por todos nós da nossa terra, e que tem muito a ensinar, principalmente para a nossa geração”, disse.
Madson ressaltou, ainda, a presença de Gladson. “Foi uma ótima conversa, e foi um privilégio tê-la ao lado também do nosso futuro senador, Gladson Cameli”, afirmou.
Veja mais
A governadora do Acre, Mailza Assis, publicou nesta segunda-feira (20) um registro de encontro com o ex-governador Gladson Cameli e o pai dele, Eládio Cameli, em Manaus, no Amazonas. Na mensagem, Mailza afirmou que os dois conversaram sobre o futuro do estado e indicou que Gladson deve retornar em breve ao Acre para uma agenda conjunta pelo interior.
Segundo a governadora, a visita ocorreu durante o feriado, quando aproveitou compromissos familiares para reencontrar o aliado político.
“Neste feriado, aproveitei para fazer uma visita ao amigo e eterno governador Gladson Cameli, que está na companhia do seu pai, Eládio. Na oportunidade de visitar familiares, aproveitei para conversarmos sobre sonhos e esperança de um Acre cada dia melhor. Fazendo e construindo a boa política para nosso povo”, escreveu.
Na mesma publicação, a governadora Mailza também sinalizou que pretende percorrer o estado, ‘ Assis Brasil a Marechal Thaumaturgo’, ao lado de Gladson nas próximas semanas.
“Ah.. logo, logo o Gladson estará no Acre junto comigo para caminharmos de Assis Brasil a Marechal Thaumaturgo falando das conquistas e os próximos desafios do nosso Estado”, acrescentou.