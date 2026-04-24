Em visita, primeira-dama Roberta Lins fortalece rede de apoio infantil

A ação faz parte das iniciativas da Prefeitura para fortalecer a rede de apoio à educação no município

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Rio Branco, a primeira-dama do município, Roberta Lins, visitou nesta sexta-feira (24) o Educandário Santa Margarida, acompanhada da secretária municipal de Educação, Kelce Nayra Paes. A visita teve como foco conhecer a estrutura da instituição e reforçar a parceria em ações voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes.

Na ocasião, a administradora do educandário, Leila Arruda, apresentou o funcionamento da unidade, que opera em regime integral, com atendimento 24 horas. Ela ressaltou a importância do apoio institucional para garantir a continuidade e a ampliação dos serviços prestados.

“Precisamos manter sempre essa parceria. Por ser uma instituição filantrópica, o Educandário Santa Margarida depende dessas colaborações, que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Solicitamos, por meio de ofício, 20 cadeiras escolares, que já foram entregues. Hoje, estamos aqui para agradecer tanto a visita institucional quanto o recebimento desse material”, destaca Leila.

A agenda também contou com a entrega simbólica de 20 cadeiras escolares destinadas à educação infantil, atendendo a uma necessidade apontada pela instituição. A ação faz parte das iniciativas da Prefeitura para fortalecer a rede de apoio à educação no município. Para a primeira-dama Roberta Lins, a ocasião destaca a importância de manter o diálogo constante entre o poder público e as instituições que atuam na área social.

“Seguimos sempre em parceria. Agora, vamos buscar atender a próxima demanda, que é a disponibilização de educadores para o contraturno das crianças. Como elas já frequentam a escola, essa iniciativa será importante para complementar o atendimento oferecido pelo educandário”, informa a primeira dama.

Durante a visita, a secretária municipal de Educação, Kelce Nayra Paes, destacou a boa estrutura do Educandário Santa Margarida e reafirmou o compromisso da pasta em apoiar iniciativas que fortalecem o desenvolvimento das crianças. Segundo ela, a entrega de 20 cadeiras para a educação infantil atende a uma demanda da instituição e contribui para melhorar o atendimento.

A agenda reforça o compromisso da gestão municipal com investimentos em educação e assistência social, por meio de parcerias que ampliem o cuidado e as oportunidades para crianças e adolescentes.