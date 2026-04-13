Inscrições oficiais abrem em maio e provas estão agendadas para o dia 23 de agosto em todo o país

⏱️ 2 mins leitura

Jovens e adultos que buscam a certificação dos ensinos fundamental ou médio devem ficar atentos ao calendário. A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) emitiu um alerta reforçando que o prazo para solicitar a isenção da taxa do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 encerra nesta sexta-feira, dia 17 de abril.

O período é crucial também para quem se inscreveu na edição de 2025, mas não compareceu aos locais de prova. Para garantir a gratuidade este ano, esses candidatos precisam justificar a falta. Caso contrário, será necessário desembolsar uma taxa de R$ 40 para confirmar a participação. “Esse prazo é para quem se inscreveu e justificou a ausência”, explica o professor Jessé Dantas, chefe do departamento de EJA da SEE.

Cronograma e Requisitos

Após a fase de isenção, as inscrições para o exame serão abertas entre os dias 4 e 15 de maio. As provas, aplicadas pelo Inep, estão marcadas para o dia 23 de agosto. Para participar, os critérios de idade são claros:

Ensino Fundamental: Mínimo de 15 anos completos.

Ensino Médio: Mínimo de 18 anos completos.

O exame é composto por quatro provas objetivas (com 30 questões cada) abrangendo áreas do conhecimento como Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Naturais, além de uma redação.

Apoio ao Estudante no Acre

Para auxiliar os candidatos acreanos, a SEE disponibiliza materiais didáticos completos por meio do site do Centro de Mídias Educacionais do Acre (Cemeac). A procura pelo exame no estado é significativa: no ano passado, o Encceja mobilizou mais de 5 mil inscritos em solo local, sendo a maioria (3.992) voltada à conclusão do ensino médio.

LEIA TAMBÉM:

Jessé Dantas ressalta que o exame é uma porta de entrada para quem deseja regularizar a vida acadêmica. “O Encceja é uma forma dos alunos, inclusive do regular, se já tiverem idade, de adquirir a certificação, inclusive em disciplinas específicas em que não foram aprovados anteriormente”, pontua.

A solicitação de isenção e a inscrição posterior devem ser realizadas diretamente na página oficial do Inep, utilizando o login e senha do portal gov.br.