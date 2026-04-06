06/04/2026
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Encenação da Paixão de Cristo é interrompida após jovem subir na cruz e apanhar de ‘Jesus’

Ator reage após invasão durante apresentação

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Paixão De Cristo
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

Uma encenação da Paixão de Cristo foi interrompida após a atitude de um espectador durante a apresentação. O caso ocorreu enquanto o ator que interpretava Jesus carregava a cruz, momento central da dramatização.

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Segundo relato publicado nas redes sociais, um jovem se aproximou e chegou a se pendurar na cruz utilizada na cena, interferindo diretamente no andamento do espetáculo. A situação surpreendeu o público e comprometeu a continuidade da apresentação.

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Após a invasão, o ator que interpretava Jesus reagiu e acabou agredindo o jovem, o que gerou ainda mais tensão no local e levou à interrupção da encenação. Pessoas que acompanhavam o evento registraram o momento, que passou a circular nas redes sociais.

Até o momento, não há informações sobre possíveis feridos ou medidas adotadas pelos organizadores após o ocorrido.

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