Encenação da Paixão de Cristo emociona público na Gameleira; veja fotos

A encenação da Paixão de Cristo realizada na noite desta sexta-feira, 3, reuniu fiéis e chamou a atenção do público na Gameleira, em Rio Branco. O espetáculo marcou o encerramento da tradicional Procissão do Cristo Morto, um dos momentos mais simbólicos da Semana Santa na capital acreana.
Após percorrer ruas do centro da cidade, a procissão chegou ao calçadão, onde a apresentação relembrou os últimos momentos de Jesus, desde o julgamento até a crucificação, em uma encenação acompanhada por milhares de pessoas.
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Com forte apelo emocional, o público acompanhou em silêncio e reflexão cada cena apresentada, mantendo o clima característico da Sexta-feira Santa. A programação religiosa deste ano teve a Gameleira como ponto final, consolidando o local como um dos principais cenários das manifestações de fé na capital.
A encenação integra a programação oficial da Semana Santa e é considerada um dos momentos mais aguardados pelos fiéis, reunindo tradição, religiosidade e grande participação popular.