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Engenheiro de 24 anos morre horas após se casar em Goiânia

O engenheiro eletricista passou mal na madrugada de domingo, após a celebração de seu casamento

Letícia Campos

02/04/2026 às 23:02

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(Reprodução Adriana Ramos)

O engenheiro eletricista, de 24 anos, Matheus Vicente Correia, morreu horas após se casar em Goiânia no último sábado, mesma data em que foi celebrado o seu casamento (28/3). A causa da morte, no entanto, ainda é desconhecida. O que se sabe, até o momento, é que o rapaz passou mal na madrugada de domingo (29/3).

A irmã do rapaz, Debora Fernanda, usou as redes sociais para se manifestar quanto a repercussão do caso e esclareceu sobre o prazo do Instituto Médico Legal (IML): “Sobre a causa de sua partida, ainda não há uma resposta oficial. O laudo do IML tem prazo de até 30 dias para ser concluído”, explicou em uma publicação no Instagram.

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Ainda segundo ela, o rapaz “não bebia, não fumava, não fazia uso de qualquer tipo de droga”, além de ser cuidadoso com a saúde e manter exames em dia.

A cerimônia de casamento ocorreu no Setor Vila Maria Dilce, na capital goiana, e o corpo do noivo foi velado no dia seguinte, no domingo (29/4), na Funerária Paz Universal, no Setor Coimbra.

A cerimonialista do evento, Adriana Ramos, chegou a compartilhar um vídeo emocionante da celebração e prestou homenagem ao jovem: “28 de março ficará para sempre marcado como um dos dias mais lindos da vida do Matheus. O dia em que ele viveu o amor em sua forma mais pura, ao lado de Ana Karolina— uma união sonhada, escolhida e abençoada por Deus.Foi um dia inesquecível… cheio de sorrisos, de emoção, de presença divina e cercado por pessoas que ele amava profundamente. Cada detalhe preparado com tanto carinho, por uma equipe que caminhou com eles durante meses, tornando esse sonho real”.

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Tags:jovem morre após casamento

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Fonte: Portal Leo Dias