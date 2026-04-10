Entenda como Acre avança na integração logística pela Rota Quadrante Rondon

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre integra a comitiva que participou da Missão Técnica – Fronteiras Integradas, realizada entre os dias 06 e 09 de abril, nos municípios de São Borja e Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. No dia 10, a missão foi finalizada com agenda em Brasília.

A iniciativa faz parte das ações do Termo de Colaboração firmado com a Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN) e está alinhada à construção do Plano Estratégico de Gestão e Governança da Rota de Integração Sul-Americana – Quadrante Rondon.

O principal objetivo da missão é conhecer, na prática, modelos consolidados de integração de fronteiras, com foco em experiências relacionadas à gestão aduaneira, que envolve o controle de entrada e saída de mercadorias entre países, como fiscalização e liberação de cargas, além de infraestrutura logística, governança entre países e dinamização das atividades econômicas nessas regiões.

A missão tem grande importância estratégica para o Acre, pois permite identificar boas práticas e modelos de gestão que podem ser adaptados à realidade local, contribuindo para o fortalecimento da logística e da integração com mercados internacionais.

As cidades escolhidas são referências nesse tipo de integração, destacando-se pela organização, cooperação entre países e pela presença de estruturas logísticas e aduaneiras integradas, que facilitam o comércio e a mobilidade.

Em São Borja, a comitiva visitou o Centro Unificado de Fronteiras (CUF), modelo de integração entre Brasil e Argentina, onde os controles são feitos de forma conjunta, tornando o fluxo de cargas mais ágil.

A agenda também incluiu reunião com o prefeito José Luiz Rodrigues e visita ao Aeroporto Binacional de Rivera, no Uruguai, referência em integração e logística.

Em Brasília, a comitiva participou de uma audiência no Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR) sobre a infraestrutura aeroportuária da região Norte e modelos de uso binacional. Também se reuniu com o embaixador do Peru, Rómulo Acurio, para tratar das relações de fronteira entre Acre e Peru e do ambiente de negócios, e no Ministério do Turismo, para tratar do apoio ao setor em áreas de fronteira.

A iniciativa reforça a importância da Rota Quadrante Rondon como eixo estratégico para o desenvolvimento econômico do Acre, ampliando oportunidades de comércio, atração de investimentos e integração com países vizinhos.

O Fórum Empresarial participa dessas ações voltadas ao desenvolvimento, contribuindo para conectar boas experiências e construir soluções para o futuro do estado.

Assessoria