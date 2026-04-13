13/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Entenda: Lula quer acabar com escala 6×1 e mudar jornada de trabalho

Projeto prevê reduzir jornada sem cortar salário

Por Redação ContilNet 13/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Entenda: Lula quer acabar com escala 6×1 e mudar jornada de trabalho
Lula quer acabar com escala 6x1 e mudar jornada de trabalho/Foto: Reprodução
⏱️ 1 min leitura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal deve encaminhar ao Congresso Nacional, ainda nesta semana, um projeto de lei que propõe o fim da escala de trabalho 6×1. A medida prevê a redução da jornada sem corte de salários e deve abrir um novo debate sobre as regras trabalhistas no país.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo o governo, a proposta parte da ideia de que avanços tecnológicos e aumento da produtividade permitem reduzir o tempo de trabalho sem prejuízo financeiro ao trabalhador. A intenção é ampliar o tempo livre, melhorar a qualidade de vida e equilibrar a relação entre trabalho e descanso.

O modelo atual, adotado em diversos setores, prevê seis dias consecutivos de trabalho para apenas um de folga, o que tem sido alvo de críticas e discussões sobre impactos na saúde física e mental dos trabalhadores.

Apesar do apoio popular à mudança, a proposta enfrenta resistência de setores empresariais, que apontam possíveis impactos na produtividade e nos custos das empresas. O tema já está em discussão no Congresso e deve ganhar novos capítulos com o envio do projeto.

Exame

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.