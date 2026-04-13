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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal deve encaminhar ao Congresso Nacional, ainda nesta semana, um projeto de lei que propõe o fim da escala de trabalho 6×1. A medida prevê a redução da jornada sem corte de salários e deve abrir um novo debate sobre as regras trabalhistas no país.

Segundo o governo, a proposta parte da ideia de que avanços tecnológicos e aumento da produtividade permitem reduzir o tempo de trabalho sem prejuízo financeiro ao trabalhador. A intenção é ampliar o tempo livre, melhorar a qualidade de vida e equilibrar a relação entre trabalho e descanso.

O modelo atual, adotado em diversos setores, prevê seis dias consecutivos de trabalho para apenas um de folga, o que tem sido alvo de críticas e discussões sobre impactos na saúde física e mental dos trabalhadores.

Apesar do apoio popular à mudança, a proposta enfrenta resistência de setores empresariais, que apontam possíveis impactos na produtividade e nos custos das empresas. O tema já está em discussão no Congresso e deve ganhar novos capítulos com o envio do projeto.

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