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Uma tragédia familiar ocorrida em Juiz de Fora, Minas Gerais, mobiliza as autoridades de segurança e saúde. Uma menina de apenas 6 anos faleceu e sua mãe, de 34 anos, permanece internada em estado grave após darem entrada em uma unidade de saúde com sintomas agudos de intoxicação na última quinta-feira (9).

Ambas foram socorridas por familiares após passarem mal em casa. Na Unidade Regional Leste, a equipe médica constatou quadros de parada cardiorrespiratória e salivação excessiva, sinais que levantaram a suspeita imediata de envenenamento. A criança chegou a ser transferida para o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, onde foi intubada, mas não resistiu e veio a óbito na madrugada de sexta-feira (10).

A Suspeita do “Chumbinho”

Relatos de familiares à Polícia Militar detalham a busca por respostas dentro da residência. Um tio da menina, que mora no andar inferior, ajudou no socorro e informou que um parente recolheu itens consumidos recentemente, como chocolate, biscoito e iogurte.

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Embora o médico não tenha identificado visualmente substâncias nos produtos abertos, o profissional relatou aos policiais a presença de resíduos granulados no vômito da criança, com características semelhantes ao raticida clandestino conhecido como “chumbinho”.

Perícia e Investigação

A perícia técnica esteve na residência das vítimas e recolheu um prato com restos de macarrão instantâneo, além de outros materiais considerados suspeitos para análise laboratorial. Curiosamente, a panela e a embalagem do alimento preparado não apresentavam vestígios visíveis de contaminação no primeiro exame.

O caso está sob os cuidados da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora. Até o momento, a investigação não aponta suspeitos ou uma motivação definida. O corpo da menina foi sepultado na tarde de sexta-feira no Cemitério Municipal, enquanto a mãe continua sob cuidados intensivos na Regional Leste, com o quadro clínico monitorado pela Secretaria de Saúde do município.