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Entenda o motivo que levou a afastamento de Luís Roberto das transmissões

Narrador se afasta após diagnóstico de neoplasia cervical e ficará fora das transmissões

Luiz Henrique Oliveira

07/04/2026 às 19:09

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(Reprodução/Globo)

Um afastamento inesperado nos bastidores da TV Globo acendeu o alerta e levantou questionamentos sobre o que tirou Luís Roberto das transmissões. A informação foi obtida pelo portal LeoDias durante a tarde desta terça-feira (7/04) e confirmada posteriormente pelo narrador em nota oficial. A ausência, que inclui a Copa do Mundo, tem uma explicação que só agora veio à tona.

O narrador foi diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical, identificada durante exames de rotina e ainda em fase final de avaliação para definição do tratamento. A condição médica exige seu afastamento imediato das atividades profissionais.

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Abrir em tela cheia O narrador Luís RobertoCrédito: Léo Rosário – Globo O narrador Luís RobertoCrédito: Reprodução O narrador Luís RobertoCrédito: Divulgação Reprodução/Globo Luís RobertoCrédito:Daniela Taviansky

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A neoplasia cervical é caracterizada pelo crescimento anormal de células na região do pescoço, podendo afetar estruturas como linfonodos, tecidos moles e órgãos próximos. Esse tipo de alteração pode ser benigno ou maligno, sendo necessária investigação médica detalhada para determinar sua natureza e extensão.

O diagnóstico costuma ser feito por meio de exames clínicos e de imagem, além de análises laboratoriais que ajudam a definir o tipo da lesão e o tratamento mais adequado. Dependendo do caso, a abordagem pode envolver cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou acompanhamento clínico contínuo.

Em comunicado, Luís Roberto detalhou o momento e destacou o suporte recebido:

“Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio”.

O afastamento ocorre em um momento em que o narrador ocupa posição central nas transmissões esportivas da emissora. Com isso, a Globo precisará reorganizar sua equipe para cobrir o período em que ele estiver em tratamento.

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Tags:Luís Roberto

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Portal Leo Dias por Luiz Henrique Oliveira