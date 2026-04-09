Brainrot são vídeos rápidos e sem sentido que viciam o cérebro infantil

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Se você já ouviu termos como “ballerina capuccina” ou “tralalero tralala” ecoando pela casa, você foi apresentado aos “brainrots”. O termo, que em tradução livre significa “apodrecimento cerebral”, descreve uma categoria de vídeos curtos (TikTok, Shorts, Reels) que utilizam o nonsense e a repetição extrema para capturar a atenção de forma quase hipnótica.

O que são os “Brainrots” Italianos?

Muitos desses conteúdos, que circulam intensamente em abril de 2026, são animações — muitas vezes geradas por Inteligência Artificial — com personagens absurdos, como tubarões com patas ou bailarinas bizarras. Eles não possuem narrativa; seu único objetivo é o estímulo sensorial puro e rápido.

O Impacto no Cérebro em Desenvolvimento

Especialistas em neuropsicologia e tecnologia alertam que o problema não é um vídeo isolado, mas o padrão de consumo:

Sobrecarga Dopaminérgica: O cérebro recebe recompensas rápidas sem esforço, criando um vício em estímulos imediatos.

Fragmentação da Atenção: A criança perde a capacidade de focar em atividades “lentas”, como leitura ou estudos.

Baixa Tolerância ao Tédio: O tédio passa a ser insuportável, gerando irritabilidade quando as telas são retiradas.

Como saber se o conteúdo é nocivo? (Checklist para Pais)

Com informações do O Globo.

Para avaliar o que circula no celular dos seus filhos, faça estas cinco perguntas:

O vídeo prende pela repetição ou pela história? Existe algum aprendizado ou apenas estímulo visual? Meu filho sai da tela relaxado ou mais irritado? Ele consegue parar de assistir sozinho? O conteúdo incentiva a criatividade ou apenas o consumo passivo?

Estratégias por Faixa Etária

Até 10 anos: Exigem mediação ativa. O controle parental e a curadoria dos pais são essenciais.

10 a 13 anos: Precisam de diálogo. Explique como os algoritmos funcionam para que eles entendam por que “não conseguem parar”.

14 anos ou mais: Negociação. Trabalhe a responsabilidade compartilhada e o impacto acadêmico do uso excessivo.

A proibição total pode gerar o “efeito rebote”, fazendo com que o jovem consuma escondido. O caminho em 2026 é a educação midiática: ensinar a criança a reconhecer o que é um conteúdo de qualidade e o que é apenas “ruído” digital.