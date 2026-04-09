09/04/2026
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Entenda: o que é o termo Brainrot e por que esses vídeos viciam?

Brainrot são vídeos rápidos e sem sentido que viciam o cérebro infantil

Por: Redação ContilNet Publicado: 09/04/2026
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Entenda: o que é o termo Brainrot e por que esses vídeos viciam?
Foto: Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

Se você já ouviu termos como “ballerina capuccina” ou “tralalero tralala” ecoando pela casa, você foi apresentado aos “brainrots”. O termo, que em tradução livre significa “apodrecimento cerebral”, descreve uma categoria de vídeos curtos (TikTok, Shorts, Reels) que utilizam o nonsense e a repetição extrema para capturar a atenção de forma quase hipnótica.

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O que são os “Brainrots” Italianos?

Muitos desses conteúdos, que circulam intensamente em abril de 2026, são animações — muitas vezes geradas por Inteligência Artificial — com personagens absurdos, como tubarões com patas ou bailarinas bizarras. Eles não possuem narrativa; seu único objetivo é o estímulo sensorial puro e rápido.

O Impacto no Cérebro em Desenvolvimento

Especialistas em neuropsicologia e tecnologia alertam que o problema não é um vídeo isolado, mas o padrão de consumo:

  • Sobrecarga Dopaminérgica: O cérebro recebe recompensas rápidas sem esforço, criando um vício em estímulos imediatos.

  • Fragmentação da Atenção: A criança perde a capacidade de focar em atividades “lentas”, como leitura ou estudos.

  • Baixa Tolerância ao Tédio: O tédio passa a ser insuportável, gerando irritabilidade quando as telas são retiradas.

Como saber se o conteúdo é nocivo? (Checklist para Pais)

Com informações do O Globo.

Para avaliar o que circula no celular dos seus filhos, faça estas cinco perguntas:

  1. O vídeo prende pela repetição ou pela história?

  2. Existe algum aprendizado ou apenas estímulo visual?

  3. Meu filho sai da tela relaxado ou mais irritado?

  4. Ele consegue parar de assistir sozinho?

  5. O conteúdo incentiva a criatividade ou apenas o consumo passivo?

Estratégias por Faixa Etária

  • Até 10 anos: Exigem mediação ativa. O controle parental e a curadoria dos pais são essenciais.

  • 10 a 13 anos: Precisam de diálogo. Explique como os algoritmos funcionam para que eles entendam por que “não conseguem parar”.

  • 14 anos ou mais: Negociação. Trabalhe a responsabilidade compartilhada e o impacto acadêmico do uso excessivo.

A proibição total pode gerar o “efeito rebote”, fazendo com que o jovem consuma escondido. O caminho em 2026 é a educação midiática: ensinar a criança a reconhecer o que é um conteúdo de qualidade e o que é apenas “ruído” digital.

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