Se você já ouviu termos como “ballerina capuccina” ou “tralalero tralala” ecoando pela casa, você foi apresentado aos “brainrots”. O termo, que em tradução livre significa “apodrecimento cerebral”, descreve uma categoria de vídeos curtos (TikTok, Shorts, Reels) que utilizam o nonsense e a repetição extrema para capturar a atenção de forma quase hipnótica.
O que são os “Brainrots” Italianos?
Muitos desses conteúdos, que circulam intensamente em abril de 2026, são animações — muitas vezes geradas por Inteligência Artificial — com personagens absurdos, como tubarões com patas ou bailarinas bizarras. Eles não possuem narrativa; seu único objetivo é o estímulo sensorial puro e rápido.
O Impacto no Cérebro em Desenvolvimento
Especialistas em neuropsicologia e tecnologia alertam que o problema não é um vídeo isolado, mas o padrão de consumo:
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Sobrecarga Dopaminérgica: O cérebro recebe recompensas rápidas sem esforço, criando um vício em estímulos imediatos.
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Fragmentação da Atenção: A criança perde a capacidade de focar em atividades “lentas”, como leitura ou estudos.
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Baixa Tolerância ao Tédio: O tédio passa a ser insuportável, gerando irritabilidade quando as telas são retiradas.
Como saber se o conteúdo é nocivo? (Checklist para Pais)
Com informações do O Globo.
Para avaliar o que circula no celular dos seus filhos, faça estas cinco perguntas:
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O vídeo prende pela repetição ou pela história?
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Existe algum aprendizado ou apenas estímulo visual?
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Meu filho sai da tela relaxado ou mais irritado?
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Ele consegue parar de assistir sozinho?
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O conteúdo incentiva a criatividade ou apenas o consumo passivo?
Estratégias por Faixa Etária
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Até 10 anos: Exigem mediação ativa. O controle parental e a curadoria dos pais são essenciais.
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10 a 13 anos: Precisam de diálogo. Explique como os algoritmos funcionam para que eles entendam por que “não conseguem parar”.
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14 anos ou mais: Negociação. Trabalhe a responsabilidade compartilhada e o impacto acadêmico do uso excessivo.
A proibição total pode gerar o “efeito rebote”, fazendo com que o jovem consuma escondido. O caminho em 2026 é a educação midiática: ensinar a criança a reconhecer o que é um conteúdo de qualidade e o que é apenas “ruído” digital.