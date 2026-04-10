Entenda por que Justiça cobra R$ 58 mil de Joelma por dívida

A Justiça determinou o avanço da cobrança de uma dívida de R$ 58 mil envolvendo a empresa JC Shows, que esteve ligada à carreira dos cantores Joelma e Chimbinha.

De acordo com o processo, a empresa entrou em fase de dissolução e não possuía bens suficientes para quitar os débitos com credores. Diante desse cenário, o administrador judicial solicitou a decretação de falência, alegando a inexistência de patrimônio para arcar com as obrigações.

Com isso, foi apresentado um pedido para que a dívida fosse cobrada diretamente do patrimônio pessoal dos artistas, como forma de garantir o pagamento. A solicitação se baseia na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, medida aplicada em situações específicas.

No entanto, a análise do caso apontou que não houve indícios de fraude no encerramento da empresa. Conforme a decisão, a dissolução ocorreu em meio ao divórcio do casal, sem intenção de prejudicar credores.

Dessa forma, a Justiça afastou a responsabilização automática dos envolvidos e manteve a cobrança sob avaliação judicial.

Metrópoles