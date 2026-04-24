Sexta-feira
Sexta-feira, dia 24, tem show da banda Codcake no Garage, das 21h até meia-noite, com um repertório cheio de clássicos do rock, principalmente aquela vibe anos 80 que todo mundo ama. Vai rolar som de Queen, U2, Tears for Fears, A-ha, The Police, além dos grandes do rock nacional como Legião Urbana, Capital Inicial, Cazuza e Titãs.
Nesta sexta-feira (23), o Brazin tem especial Marília Mendonça, com a cantora Priscila Flor e muito pagode das antigas com Italim e Vibe 68. A entrada é gratuita até 21h e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla ou pelo contato (68) 98428-8322.
No Studio Beer acontece um especial de The Strokes com a banda Tadala Boys tocando músicas de TODOS os álbuns da banda. Os ingressos antecipados custam R$ 25,00 e podem ser adquiridos pelo contato (68) 99918-0386.
Nesta sexta-feira, a Casa do Rio recebe o Especial Bruno Mars com Rairá Mendes. Os ingressos custam R$ 25,00, mais informações no perfil @rairamendesac.
Sábado
A Casa do Rio recebe o Tardezinha, com Eliane Voz, neste sábado (25), às 16h.
O Studio Beer promove, neste sábado (25), a partir das 21h, o Brega Pop com calypso, rock doido e ao som de Joelma, Gaby Amarantos, Banda Djavu, Viviane Batidão, Pabllo Vittar, Anitta e mais. Os ingressos antecipados custam R$ 30,00 e na hora custará R$ 45,00, vendas pelo contato (68) 99250-0150.
Na Confraria, a banda The Roses comanda o repertório completo de sucessos, a partir das 19h. Será cobrado couvert artístico individual.
ASDAC anuncia o IX Fórum de Dança do Acre, este ano sob o tema Decolonizar. Na Tentamen e Cine Teatro Recreio, de 25 a 29 de abril de 2026.
O Brazin faz o Pagode do Brazin com Italim, Vibe 68, Brunno Damasceno e Pagodinho do Edil, a partir das 18h. A promoção do dia será até às 20h, com Antártica R$ 9,99 e Old Par R$ 299,90. A entrada será gratuita até às 21h, e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou pelo contato (68) 98428-8322.