Esposa de bombeiro morto em mergulho faz homenagem emocionante

📸 Foto Destaque: Reprodução/Redes Sociais

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A morte do 2º sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Isnard Werner, durante uma operação de mergulho em Cruzeiro do Sul, segue gerando forte comoção. Nesta semana, a esposa do militar, a fonoaudióloga Caroline Bezerra, publicou uma homenagem emocionante nas redes sociais.

No texto, Caroline fala sobre a dor da perda repentina e relembra a trajetória do marido, destacando o companheirismo e a família construída ao longo de 16 anos.

“A vida nunca avisa quando será o último sorriso, o último beijo, o último abraço, o último ‘eu te amo’. Eu ainda não tenho forças nem palavras suficientes pra lidar com sua partida tão repentina, meu amor”, escreveu.

ENTENDA: Bombeiro morreu após no final de operação de mergulho em Cruzeiro do Sul

A publicação também menciona o filho do casal, citado como a principal motivação para seguir em frente diante do luto.

“Mas eternamente grata a Deus por ter compartilhado 16 anos da minha vida ao seu lado e por ter construído uma família maravilhosa e ter me dado nosso maior tesouro, nosso Theozinho. A extensão do nosso amor que ficou”, diz outro trecho.

Caroline ainda descreve o sentimento de vazio após a morte do marido.

“Você não era só o meu marido, era meu lar, meu coração, meu amigo, meu lugar seguro. E hoje, apesar de ter muitas pessoas ao meu redor, eu me sinto literalmente perdida e sozinha.”

O texto termina com uma despedida marcada pela saudade.

“Me cuida daí que eu te guardo daqui. Te amarei eternamente, meu menino de ouro.”

Morte durante operação

O 2º sargento Isnard Werner morreu no último domingo (29), durante uma missão de mergulho na comunidade do Rio Mirim, afluente do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o CBMAC, o militar participava de uma operação quando submergiu e não respondeu aos sinais de comunicação feitos pela equipe. Um segundo mergulhador desceu pela mesma corda e o encontrou desacordado.

Isnard foi retirado da água e chegou a receber atendimento imediato. Ele sofreu uma parada cardíaca, e apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

A corporação informou que o bombeiro era reconhecido pelo compromisso, coragem e dedicação ao serviço.