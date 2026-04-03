05/04/2026
ContilPop
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai
Defesa de Hytalo Santos usa Lei Felca para pedir liberdade

Esposa de bombeiro morto em mergulho faz homenagem emocionante

Fonoaudióloga Caroline Bezerra relata dor pela perda repentina do marido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Screenshot
Screenshot
📸 Foto Destaque: Reprodução/Redes Sociais
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

A morte do 2º sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Isnard Werner, durante uma operação de mergulho em Cruzeiro do Sul, segue gerando forte comoção. Nesta semana, a esposa do militar, a fonoaudióloga Caroline Bezerra, publicou uma homenagem emocionante nas redes sociais.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

No texto, Caroline fala sobre a dor da perda repentina e relembra a trajetória do marido, destacando o companheirismo e a família construída ao longo de 16 anos.

“A vida nunca avisa quando será o último sorriso, o último beijo, o último abraço, o último ‘eu te amo’. Eu ainda não tenho forças nem palavras suficientes pra lidar com sua partida tão repentina, meu amor”, escreveu.

ENTENDA: Bombeiro morreu após no final de operação de mergulho em Cruzeiro do Sul

A publicação também menciona o filho do casal, citado como a principal motivação para seguir em frente diante do luto.

“Mas eternamente grata a Deus por ter compartilhado 16 anos da minha vida ao seu lado e por ter construído uma família maravilhosa e ter me dado nosso maior tesouro, nosso Theozinho. A extensão do nosso amor que ficou”, diz outro trecho.

Caroline ainda descreve o sentimento de vazio após a morte do marido.

“Você não era só o meu marido, era meu lar, meu coração, meu amigo, meu lugar seguro. E hoje, apesar de ter muitas pessoas ao meu redor, eu me sinto literalmente perdida e sozinha.”

O texto termina com uma despedida marcada pela saudade.

“Me cuida daí que eu te guardo daqui. Te amarei eternamente, meu menino de ouro.”

Morte durante operação

O 2º sargento Isnard Werner morreu no último domingo (29), durante uma missão de mergulho na comunidade do Rio Mirim, afluente do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o CBMAC, o militar participava de uma operação quando submergiu e não respondeu aos sinais de comunicação feitos pela equipe. Um segundo mergulhador desceu pela mesma corda e o encontrou desacordado.

Isnard foi retirado da água e chegou a receber atendimento imediato. Ele sofreu uma parada cardíaca, e apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

A corporação informou que o bombeiro era reconhecido pelo compromisso, coragem e dedicação ao serviço.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.