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A polêmica que envolve o lançamento do novo feat entre Ludmilla e o fenômeno do piseiro Felipe Amorim ganhou um reforço de peso nesta manhã de terça-feira (07/04).

Após Felipe vir a público dizer que estava “decepcionado” com a postura de Ludmilla na divulgação da faixa, Brunna Gonçalves botou a “cara no sol” para colocar os pontos nos is.

O Desabafo de Brunna

Incomodada com o que chamou de “uso indevido da imagem” da esposa para gerar burburinho nas redes, Brunna foi direta em seus Stories:

“As pessoas estão ficando doentes por engajamento! Vamos ter mais responsabilidade na hora de fazer marketing, galera, ainda mais quando envolve o nome e a imagem de outra pessoa que nem escolheu estar ali! Nem tudo que viraliza vale a pena!”, disparou a influenciadora.

Entenda o Conflito

A treta começou quando Felipe Amorim sugeriu que houve falta de comprometimento ou desentendimento nos bastidores da gravação e promoção da música.

Com informações do Metrópoles.

Ludmilla, que costuma focar em seus projetos internacionais e no sucesso do Numanice, ainda não havia se pronunciado oficialmente até a intervenção de Brunna.

Marketing de Polêmica em 2026

Especialistas em redes sociais apontam que esse tipo de “treta planejada” tem se tornado comum para impulsionar lançamentos, mas o tom de Brunna indica que, desta vez, a estratégia cruzou a linha do profissionalismo.

A dançarina reforçou que o respeito à carreira consolidada de Ludmilla deveria estar acima de qualquer métrica de visualização.

A web, claro, se dividiu: enquanto fãs da “Danada” apoiaram a proteção de Brunna, seguidores de Felipe Amorim defendem que o artista apenas expressou um sentimento real de bastidor. O certo é que o feat já nasceu cercado de faíscas.