Esquenta Junino 2026 abre temporada cultural com quadrilhas no Acre

O calendário junino de 2026 no Acre começa oficialmente neste domingo (26), com a realização do tradicional Esquenta Junino, organizado pela Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), em Rio Branco. O evento, que está em sua 16ª edição, acontece a partir das 17h, na Praça da Revolução, e promete reunir grupos de quadrilha em uma grande apresentação cultural aberta ao público.

A programação funciona como uma prévia dos espetáculos que serão apresentados ao longo da temporada, antecipando temas, coreografias e figurinos que devem marcar os arraiais deste ano. A proposta é valorizar a cultura popular e fortalecer o movimento junino no estado.

O evento é destinado às quadrilhas filiadas à Liga de Quadrilhas Juninas do Acre, responsável pela organização e fortalecimento do movimento junino no estado.

Além das quadrilhas da capital, o evento também contará com a participação de grupos do interior, ampliando a representatividade cultural e promovendo a integração entre os municípios. A expectativa é de que o público acompanhe uma mostra diversificada, com apresentações que refletem a tradição e a criatividade características das festas juninas.

O presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), Aurimar Aragão, destacou que o Esquenta Junino funciona como um momento estratégico para os grupos avaliarem seus espetáculos antes da temporada oficial. Segundo ele, as apresentações, com duração média de 10 a 12 minutos, permitem ao público ter um primeiro contato com o que está sendo preparado para 2026, ao mesmo tempo em que servem como um “termômetro” para ajustes internos. Além disso, ele reforçou que a participação é destinada às quadrilhas filiadas à liga, condição essencial para integrar a programação. “É um pontapé fundamental. As juninas se apresentam e depois têm um tempo para corrigir falhas, aprimorar coreografias e elevar ainda mais a qualidade dos espetáculos”, explicou.

Aurimar também ressaltou que o evento integra um processo maior de fortalecimento do movimento junino no estado, tanto cultural quanto economicamente. De acordo com ele, há grande procura de quadrilhas da capital e do interior, o que levou à abertura de credenciamento, mas com prioridade para os grupos de Rio Branco que estejam devidamente filiados à Liquajac, além de vagas limitadas para convidadas do interior que também atendam aos critérios da liga. “A gente quer melhorar a cada ano, fazer um São João forte não só em Rio Branco, mas em outros municípios também. É um movimento que gera emprego por até oito meses e precisa ser reconhecido como uma das maiores produções culturais do Acre”, afirmou.

O 16º Esquenta Junino de Rio Branco é uma realização da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (LIQUAJAC), com financiamento da Prefeitura de Rio Branco, por meio do Fundo Municipal de Cultura.