05/04/2026
ContilPop
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai
Defesa de Hytalo Santos usa Lei Felca para pedir liberdade

Estado cria programa para controle e rastreamento de rebanho no Acre

Produtores terão que atualizar dados do gado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Rebanho
📸 Foto Destaque: Foto: Ascom/Idaf
⏱️ 2 minutos de leitura

Um novo programa deve mudar a forma como o rebanho bovino é monitorado no Acre. A iniciativa, batizada de “Rebanho Certo”, foi criada para atualizar os dados dos animais e preparar o estado para sistemas mais rigorosos de rastreabilidade.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (2) e estabelece que produtores rurais deverão informar, de forma detalhada, a quantidade de bovinos e bubalinos existentes em suas propriedades.

As informações declaradas serão cruzadas com bases oficiais, como registros de trânsito animal, vacinação e dados ambientais, o que permitirá uma verificação mais precisa da situação de cada propriedade.

Na prática, o programa busca reduzir inconsistências nos cadastros e fortalecer o controle sanitário e produtivo do rebanho. Além disso, a iniciativa também prepara o estado para futuras exigências de identificação individual dos animais, alinhadas às normas nacionais.

LEIA TAMBÉM:

Semana Santa passa a integrar calendário oficial do Acre

Programa vai incentivar uso racional da água em escolas do Acre

Cadastro estadual vai mapear profissionais da beleza no Acre

Outro ponto previsto é a realização de vistorias presenciais em propriedades consideradas de risco ou com grande volume de animais, além de fiscalizações por amostragem.

Já em casos de informações falsas ou inconsistentes, o produtor poderá ser penalizado com multa e outras sanções administrativas.

A execução ficará sob responsabilidade do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), que deverá regulamentar os procedimentos e orientar os produtores sobre a adesão ao programa.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.