Estado cria programa para controle e rastreamento de rebanho no Acre

Um novo programa deve mudar a forma como o rebanho bovino é monitorado no Acre. A iniciativa, batizada de “Rebanho Certo”, foi criada para atualizar os dados dos animais e preparar o estado para sistemas mais rigorosos de rastreabilidade.

A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (2) e estabelece que produtores rurais deverão informar, de forma detalhada, a quantidade de bovinos e bubalinos existentes em suas propriedades.

As informações declaradas serão cruzadas com bases oficiais, como registros de trânsito animal, vacinação e dados ambientais, o que permitirá uma verificação mais precisa da situação de cada propriedade.

Na prática, o programa busca reduzir inconsistências nos cadastros e fortalecer o controle sanitário e produtivo do rebanho. Além disso, a iniciativa também prepara o estado para futuras exigências de identificação individual dos animais, alinhadas às normas nacionais.

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Outro ponto previsto é a realização de vistorias presenciais em propriedades consideradas de risco ou com grande volume de animais, além de fiscalizações por amostragem.

Já em casos de informações falsas ou inconsistentes, o produtor poderá ser penalizado com multa e outras sanções administrativas.

A execução ficará sob responsabilidade do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), que deverá regulamentar os procedimentos e orientar os produtores sobre a adesão ao programa.