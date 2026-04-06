06/04/2026
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Estado investe mais de R$ 13 mil em cursos para servidores fora do Acre

Capacitação inclui formação técnica e viagens

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📸 Foto Destaque: Reprodução
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⚕️ Revisado por Especialista

O governo do Acre vai investir mais de R$ 13 mil na capacitação de servidores públicos por meio de cursos realizados fora do estado. A iniciativa faz parte de ações voltadas à qualificação técnica das equipes que atuam na administração pública.

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De acordo com as informações oficiais, o investimento contempla a participação de servidores em treinamento especializado voltado à elaboração de planilhas de custos, formação de preços e gestão de contratos administrativos. A capacitação será realizada de forma presencial em João Pessoa, na Paraíba.

Ao todo, três servidores serão inscritos no curso, que aborda temas considerados estratégicos para a gestão pública, especialmente no contexto da nova Lei de Licitações. A proposta é aprimorar o conhecimento técnico dos profissionais e fortalecer a execução de processos administrativos.

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Além disso, a qualificação busca reduzir falhas na elaboração de contratos e ampliar a eficiência no uso dos recursos públicos. A medida também acompanha a necessidade de atualização constante diante das mudanças na legislação e nas práticas de gestão.

O investimento está vinculado a programas de valorização e capacitação de servidores, com recursos próprios do Estado destinados a ações de formação continuada.

As informações constam em publicação doDiário Oficial do Acre (DOE) desta segunda-feira (6), que detalha os valores e as condições da contratação.

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