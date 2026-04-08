Estado mantém contrato para equipamentos de combate a incêndios florestais

📸 Foto: Reprodução

⏱️ 2 mins leitura

O Estado do Acre manteve ativo um contrato voltado à aquisição de equipamentos utilizados no combate a incêndios florestais, reforçando a estrutura de atuação das equipes em operações ambientais. A medida envolve itens essenciais para o enfrentamento de queimadas, especialmente em períodos de estiagem.

De acordo com o documento, os equipamentos são destinados ao uso operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e devem auxiliar diretamente nas ações de prevenção e combate ao fogo em áreas de vegetação. A iniciativa integra a estratégia de resposta a eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes na região.

LEIA TAMBÉM:

Embora o contrato não tenha sofrido alteração no valor global, houve ajuste administrativo relacionado à fonte de recursos utilizada, sem impacto financeiro adicional. Ainda assim, a manutenção do acordo garante a continuidade do fornecimento dos materiais necessários para as atividades em campo.

Na prática, os equipamentos são fundamentais para dar suporte às equipes durante as operações, que exigem rapidez e eficiência no controle de focos de incêndio. Além disso, a estrutura adequada contribui para reduzir danos ambientais e proteger comunidades próximas às áreas afetadas.

O tema ganha relevância diante do histórico de queimadas no estado, principalmente em períodos de seca, quando as condições climáticas favorecem a propagação do fogo.

A manutenção do contrato foi publicada no Diário Oficial Do Acre (DOE) desta quarta-feira, 8 de abril.