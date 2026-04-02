05/04/2026
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“Deixando 155 milhões em caixa e mais de meio bilhão em obras”, diz Bocalom

Bocalom destacou como principal legado o equilíbrio financeiro da prefeitura

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“Estou deixando 155 milhões em caixa e mais de meio bilhão em obras”, diz Tião Bocalom ao anunciar saída da prefeitura
Saldo de R$ 155 milhões em caixa assegura a continuidade dos serviços municipais/ Foto: ContilNet
⏱️ 2 minutos de leitura

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, deixará o cargo no próximo sábado (4) para disputar o governo do Estado.

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Reeleito para o mandato 2025–2028, ele se afasta dentro do prazo legal de desincompatibilização eleitoral, após consolidar sua liderança política no estado.

Na chegada do ato de prestação de contas nesta quinta-feira (2), no Afa Jardim, Bocalom destacou como principal legado o equilíbrio financeiro da prefeitura.

“Estou deixando 155 milhões em caixa e mais de meio bilhão em obras”, diz Tião Bocalom ao anunciar saída da prefeitura

Prefeito Tião Bocalom apresenta balanço financeiro em seu último dia de gestão/ Foto: ContilNet

“Peguei a Prefeitura com R$ 32 milhões e estou deixando R$ 155 milhões de recursos próprios em caixa”, afirmou.

Segundo ele, a gestão também acumulou mais de meio bilhão de reais em obras, com destaque para projetos habitacionais e de infraestrutura urbana.

O prefeito ressaltou ainda investimentos nas áreas de educação, saúde e inclusão social, além da contratação de novos profissionais e reajustes salariais aos servidores municipais.

Entre as ações recentes, citou a assinatura de convênios para aquisição de veículos elétricos e instalação de carregadores, como parte da modernização da frota pública.

“Estou deixando 155 milhões em caixa e mais de meio bilhão em obras”, diz Tião Bocalom ao anunciar saída da prefeitura

Rio Branco possui mais de R$ 500 milhões em obras / Foto: ContilNet

Com formação em Matemática e Ciências, Bocalom tem trajetória política iniciada no Paraná e consolidada no Acre, onde prefeito de Acrelândia e ocupou cargos estratégicos na administração pública estadual.

Ao encerrar o mandato, afirmou deixar a gestão “com o sentimento de dever cumprido” e demonstrou confiança na continuidade dos projetos. Agora, volta suas atenções à disputa pelo governo estadual, apostando na experiência administrativa como principal credencial.

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