07/04/2026
ContilPop
Suspeita de mandar matar os pais é apelidada de “Suzane do Pantanal”
‘Euphoria’ e mais séries que estão retornando nessa semana
Jojo Todynho exibe cabelo natural e reclama: “Nunca vou aceitar”
Veja: Defesa de Amado Batista diz que autuações por trabalho escravo são falsas
Mari Fernandez revela nome da filha em chá revelação emocionante
Ator Ary Fontoura pede despejo de inquilina por aluguéis não pagos
William Gusmão desabafa sobre brigas de família após nova polêmica
Web se revolta após humorista revelar atitude com criança de 6 anos
Esposa de Ludmilla reage ao desentendimento com Felipe Amorim
Foto rara de Cauã Reymond com irmão agita as redes sociais

Estudante do Acre vence prêmio nacional de jornalismo e ganha destaque

Reconhecimento valoriza reportagem sobre impacto social

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Victor Manoel
📸 Foto: Reprodução
⏱️ 1 min leitura

O estudante de jornalismo Victor Manoel Figueira Castro, da Universidade Federal do Acre (Ufac), conquistou o primeiro lugar no 4º Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade, realizado pelo Instituto MOL.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O resultado foi divulgado durante evento oficial, onde o acreano subiu ao palco para receber o troféu e apresentar o trabalho premiado, que aborda uma temática social relevante. A produção foi reconhecida entre iniciativas de todo o país.

Nas redes sociais, o Instituto MOL também destacou a conquista do estudante, identificando-o como vencedor da categoria e ressaltando o impacto da reportagem apresentada.

LEIA TAMBÉM:

Ponte sobre o Rio Abunã é interditada no interior do Acre, diz Defesa Civil

Francinete Barros é cotada para assumir Secretaria da Mulher após saída de Márdhia

O prêmio tem como objetivo incentivar e dar visibilidade a conteúdos jornalísticos voltados à solidariedade e transformação social, reunindo estudantes e profissionais da área.

A vitória reforça o destaque de novos talentos do Acre no cenário nacional e evidencia a presença da produção acadêmica da região em premiações de alcance nacional.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.