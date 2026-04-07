Estudante do Acre vence prêmio nacional de jornalismo e ganha destaque

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O estudante de jornalismo Victor Manoel Figueira Castro, da Universidade Federal do Acre (Ufac), conquistou o primeiro lugar no 4º Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade, realizado pelo Instituto MOL.

O resultado foi divulgado durante evento oficial, onde o acreano subiu ao palco para receber o troféu e apresentar o trabalho premiado, que aborda uma temática social relevante. A produção foi reconhecida entre iniciativas de todo o país.

Nas redes sociais, o Instituto MOL também destacou a conquista do estudante, identificando-o como vencedor da categoria e ressaltando o impacto da reportagem apresentada.

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O prêmio tem como objetivo incentivar e dar visibilidade a conteúdos jornalísticos voltados à solidariedade e transformação social, reunindo estudantes e profissionais da área.

A vitória reforça o destaque de novos talentos do Acre no cenário nacional e evidencia a presença da produção acadêmica da região em premiações de alcance nacional.