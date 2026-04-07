Estudo revela que Peru e Bolívia dominam 99% do comércio externo do Acre

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O estudo “Da fronteira ao Pacífico: o Acre no corredor comercial andino”, elaborado pelo Fórum Empresarial do Acre com apoio do Sebrae, revela que a localização estratégica do Acre só gera valor econômico quando aliada a infraestrutura viária e regularidade aduaneira. Entre 2019 e 2025, Peru e Bolívia dominaram 99,12% do comércio do estado com os países andinos. O Peru lidera com quase 80% dessa movimentação, consolidando uma relação comercial que deixou de ser periférica para se tornar o eixo estrutural da economia acreana.

O mercado andino tem se consolidado como o principal destino das exportações do Acre, chegando a absorver cerca de metade de tudo o que o estado vende para o exterior. A informação faz parte de um estudo recente sobre o comércio internacional acreano, que aponta uma mudança estrutural na economia local.

Para Assurbanipal Mesquita, secretário da Seict, o crescimento das exportações acreanas reflete as ações estratégicas do governo estadual. O foco inicial no fortalecimento da soja e do milho permitiu, segundo ele, uma base sólida para a atual expansão rumo à cafeicultura e novas frentes produtivas.

Embora a presença acreana ainda seja considerada pequena no cenário nacional, os dados indicam um avanço consistente em nichos específicos, com destaque para o mercado peruano. Atualmente, além das carnes suínas e da castanha-do-brasil, a pauta exportadora inclui itens como milho em grão, pernis suínos congelados e preparações para alimentação animal, ainda que em menor escala.

O fluxo comercial do Acre voltou a crescer em 2024 e permanece em nível elevado em 2025, impulsionado sobretudo pelas exportações. Esse avanço se evidencia ao observar a participação do estado nas trocas comerciais do Brasil com Peru e Bolívia, especialmente nos segmentos em que o Acre possui atuação efetiva.