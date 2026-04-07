‘Euphoria’ e mais séries que estão retornando nessa semana

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A semana promete fortes emoções para quem não abre mão de uma boa história na tela. Entre finais épicos, retornos sombrios e novas antologias cercadas de expectativa, os próximos dias marcam o lançamento de capítulos fundamentais nas maiores plataformas de streaming do mercado.

Seja na HBO Max, Prime Video ou Netflix, o cardápio de séries está renovado com dramas premiados e tramas que prometem mudar o rumo de personagens icônicos que acompanhamos há anos.

De acordo com a revista Capricho, o destaque absoluto fica para o retorno de Rue e sua turma, além da reta final de embates viscerais entre heróis e anti-heróis, garantindo que o radar dos fãs de cultura pop fique ligado em cada atualização semanal.

Os grandes retornos e despedidas de abril

O calendário de séries deste mês traz um equilíbrio entre a conclusão de legados e o início de novos conflitos eletrizantes:

Euphoria (3ª temporada): Após um longo hiato, a produção retorna em 12 de abril na HBO Max. Zendaya e Sydney Sweeney lideram uma fase descrita como “mais intensa e sombria”, explorando as consequências extremas do vício e novos rumos profissionais de Cassie no universo adulto.

The Boys (5ª e última temporada): A despedida do Prime Video começa em 8 de abril. Com o Capitão Pátria no domínio total, Billy Bruto ressurge disposto a tudo para eliminar os Supers de uma vez por todas.

Hacks (5ª e última temporada): A premiada comédia encerra a jornada de Deborah Vance e Ava Daniels a partir de 9 de abril. O legado da lenda de Las Vegas será o foco dos episódios semanais até o final de maio.

Guia de lançamentos: séries (abril 2026)

Confira o cronograma para organizar sua agenda de maratonas:

Título da Série Plataforma Data de Estreia Status da Temporada The Boys Prime Video 08 de abril 5ª e Última Temporada Hacks HBO Max 09 de abril 5ª e Última Temporada Euphoria HBO / HBO Max 12 de abril 3ª Temporada Treta (Beef) Netflix 16 de abril 2ª Temporada (Antologia)

A expectativa também gira em torno da nova fase de “Treta”, que retorna na próxima semana como uma antologia. Segundo o levantamento da Capricho, a Netflix aposta em nomes como Oscar Isaac e Carey Mulligan para manter o sucesso de crítica da primeira temporada.

Com tantas opções de séries de alto nível estreando simultaneamente, o público terá o desafio de evitar spoilers enquanto os episódios são liberados semanalmente. Prepare o sofá e a pipoca, pois o mês de abril de 2026 já se consolidou como um dos mais importantes para o entretenimento digital da década.