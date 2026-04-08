09/04/2026
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Evento “Fora de Época” leva folia e muito axé para Rio Branco; veja 

O evento irá reunir um elenco diversificado de artistas e grupos locais

Por Juan Vinícius, ContilNet 08/04/2026
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Evento “Fora de Época” leva folia e muito axé para Rio Branco; veja 
⏱️ 1 min leitura

Rio Branco se prepara para reviver a energia do Carnaval com a realização do evento “Fora de Época Axé Rio Branco”, marcado para o dia 02 de maio.

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A festa terá início às 16h e será sediada na Concha Acústica, prometendo transformar o espaço de folia em pleno mẽs de maio.

A proposta central do evento é resgatar a alegria e a vibração dos ritmos carnavalescos, mantendo um foco especial no axé.

A iniciativa busca oferecer ao público uma experiência de “carnaval fora de época”, ideal para quem deseja celebrar a cultura dos blocos além do calendário tradicional.

O evento irá reunir um elenco diversificado de artistas e grupos locais.

Entre as atrações confirmadas estão Sandra Melo, Ferdiney Rios, Edu Casseb, Pegada Prime, Álamo Kário e Levada do Gueto, além da participação especial do Bloco Sambase, consolidando uma programação repleta de folia e alegria.

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