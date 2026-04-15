15/04/2026
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Evoney Fernandes é confirmado como atração principal no aniversário de Jordão

O show marcará os 34 anos do município

Por Juan Vinícius, ContilNet 15/04/2026
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Evoney Fernandes é confirmado como atração principal no aniversário de Jordão
Evoney Fernandes é confirmado como atração principal no aniversário de Jordão/Foto: Reprodução

O município de Jordão já iniciou os preparativos para celebrar seus 34 anos de emancipação política com uma grande festa. O prefeito Naudo Ribeiro anunciou, por meio de suas redes sociais, a confirmação do show do cantor Evoney Fernandes, o popular “Seu Osmar”, como a principal atração cultural do evento.

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A realização de grandes shows tornou-se uma marca da gestão municipal em datas comemorativas, buscando unir momentos de lazer para a população ao fomento da economia e do empreendedorismo local.

show jordao

Além das festividades, o aniversário da cidade será marcado por avanços na infraestrutura rural. O prefeito também confirmou a assinatura de um convênio com o Deracre no valor de R$ 1 milhão. O recurso será destinado à melhoria de ramais, com destaque para o Ramal da Integração, que interliga o centro urbano à comunidade do Novo Porto, no Rio Muru.

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