Evoney Fernandes é confirmado como atração principal no aniversário de Jordão

O município de Jordão já iniciou os preparativos para celebrar seus 34 anos de emancipação política com uma grande festa. O prefeito Naudo Ribeiro anunciou, por meio de suas redes sociais, a confirmação do show do cantor Evoney Fernandes, o popular “Seu Osmar”, como a principal atração cultural do evento.

A realização de grandes shows tornou-se uma marca da gestão municipal em datas comemorativas, buscando unir momentos de lazer para a população ao fomento da economia e do empreendedorismo local.

Além das festividades, o aniversário da cidade será marcado por avanços na infraestrutura rural. O prefeito também confirmou a assinatura de um convênio com o Deracre no valor de R$ 1 milhão. O recurso será destinado à melhoria de ramais, com destaque para o Ramal da Integração, que interliga o centro urbano à comunidade do Novo Porto, no Rio Muru.