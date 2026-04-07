Ex-A Fazenda diz que criará “bolsa maconha” caso seja eleito

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O influenciador Rico Melquiades, vencedor do reality show A Fazenda 13, anunciou a pré-candidatura a deputado federal após se filiar ao PSDB em Alagoas. A movimentação ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de propostas consideradas inusitadas.

Entre as ideias apresentadas por Rico está a criação de uma “bolsa maconha”, mencionada em publicações feitas pelo influenciador na plataforma X. A proposta rapidamente gerou debate entre seguidores e internautas.

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Outra sugestão citada por ele envolve a possibilidade de trabalhadores com carteira assinada poderem reagir a agressões no ambiente de trabalho, em um formato simbólico. Rico também falou sobre a intenção de ampliar o acesso a cirurgias plásticas pelo Sistema Único de Saúde.

Além disso, o influenciador mencionou um projeto que prevê a distribuição gratuita de celulares à população, batizado por ele como “Meu iPhone Minha Vida”.

As declarações repercutiram amplamente nas redes sociais e ampliaram a visibilidade da pré-candidatura, que ainda deve passar pelas etapas formais do processo eleitoral.

Metrópoles