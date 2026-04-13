Executivo e Legislativo fortalecem agenda de projetos para 2026 no Acre

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Em um movimento que reforça a harmonia institucional e o compromisso com o desenvolvimento do Acre, representantes do governo do Estado e da Assembleia Legislativa se reuniram para alinhar o debate de projetos que deverão ser encaminhados ao Parlamento ao longo deste ano.

A reunião foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado estadual Nicolau Júnior, e pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, e contou com a participação dos deputados estaduais Michelle Melo, Luiz Gonzaga, Tanizio Sá, Luiz Tchê e Afonso Fernandes.

Durante o encontro, foram discutidas as principais propostas que o Executivo pretende apresentar à Assembleia em 2026, com foco em iniciativas que impulsionem o crescimento econômico, fortaleçam os serviços públicos e atendam às demandas da população acreana.

O presidente do Poder Legislativo destacou a importância do alinhamento entre os poderes para garantir avanços concretos para o estado.

“Nosso compromisso é manter um diálogo aberto, respeitoso e permanente com o Governo. Quando Executivo e Legislativo caminham juntos, quem ganha é a população. A Assembleia está pronta para debater, aprimorar e votar projetos que tragam benefícios reais para o Acre”, afirmou Nicolau Junior.

O secretário de Governo também reforçou o papel da parceria institucional na construção das políticas públicas. “O bom relacionamento com a Assembleia sempre foi fundamental na apresentação e aprovação dos que projetos consistentes e alinhados com as necessidades da população. O diálogo transparente e integro com os poderes e o melhor caminho é será sempre a base do nosso trabalho conjunto”, destacou Luiz Calixto.