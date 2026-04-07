Expectativas e projeções da venda de carros usados em 2026

⏱️ 6 mins leitura 🛡️ Editorial

O mercado brasileiro de carros usados entrou em 2026 com sinais mistos, mas ainda sustentado por uma base estrutural importante: o usado permanece como porta de entrada para a mobilidade individual de grande parte das famílias e como alternativa mais viável diante do custo elevado do carro zero-quilômetro: a leitura do início do ano sugere um setor aquecido, porém mais sensível a renda, crédito e confiança do consumidor.

Os dados divulgados nas primeiras semanas de 2026 mostram que a demanda continua relevante, mesmo com oscilações mensais. Relatório setorial da FENAUTO indicou mais de 1,34 milhão de transferências em janeiro, com alta de 9,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No primeiro bimestre, veículos usados e seminovos também mantiveram avanço expressivo, reforçando a percepção de resiliência do segmento.

Ao mesmo tempo, o cenário macroeconômico exige cautela. Em fevereiro de 2026, o IPCA ficou em 0,70%, e a inflação acumulada em 12 meses alcançou 3,81%, segundo o IBGE. Na prática, isso significa um consumidor mais atento ao orçamento e ao custo total de aquisição, o que afeta diretamente decisões de troca, financiamento e prazo de compra.

O início de 2026 confirma a força do mercado

O desempenho do setor no começo do ano ajuda a explicar por que a venda de usados segue no centro das projeções automotivas. O mercado de seminovos e usados costuma reagir mais rapidamente às mudanças de renda e preço do que o de veículos novos, justamente por operar em uma faixa de valor mais acessível e mais ampla.

Essa dinâmica foi reforçada por notícias publicadas em março, que apontaram crescimento de 16,1% no mercado de carros usados no acumulado inicial de 2026. Mesmo quando há recuo pontual em determinado mês, o volume total permanece elevado, sinalizando que existe demanda reprimida e também reposição constante de frota.

Na análise setorial, três vetores sustentam esse comportamento:

Diferença de preço entre o usado e o zero-quilômetro;

Maior diversidade de modelos e faixas de valor;

Velocidade de negociação em canais digitais e revendas.

Mais do que uma reação passageira, trata-se de um movimento que decorre da própria composição do consumo no país. O usado atende desde quem busca o primeiro carro até quem pretende subir de categoria sem assumir o custo de um veículo novo.

Preço e renda continuam no centro da decisão

O principal fator para 2026 continua sendo a relação entre renda disponível e preço dos veículos. O IBGE informou que a economia brasileira cresceu 2,3% em 2025, resultado positivo, mas que não elimina a pressão sentida pelas famílias no orçamento corrente.

Em contextos assim, o mercado de usados tende a absorver consumidores que adiam a compra do zero-quilômetro, mas não abandonam a necessidade de mobilidade.

Há também um efeito importante de comparação. Quando o custo de entrada de um modelo novo se afasta da capacidade média de compra, o seminovo passa a ocupar o espaço de decisão racional. Isso não significa apenas buscar preço menor, mas encontrar equilíbrio entre estado de conservação, quilometragem, histórico e custo de manutenção.

Estudo do IPEA sobre mobilidade e uso do transporte individual mostra que a expansão da frota e da motorização no Brasil está ligada a fatores como acesso, renda e necessidade cotidiana de deslocamento. Em outras palavras, a compra de um veículo não depende apenas de desejo de consumo, mas de organização do trabalho, tempo de deslocamento e autonomia.

Confiança menor pode moderar o ritmo ao longo do ano

Se o começo de 2026 foi positivo em volume, a confiança do consumidor impõe um freio relevante às projeções mais otimistas. Segundo a FGV IBRE, o Índice de Confiança do Consumidor caiu para 86,1 pontos em fevereiro, o menor nível desde agosto de 2025. Esse dado não indica retração automática das vendas, mas sugere um comportamento mais seletivo.

Quando a confiança cai, o consumidor tende a pesquisar mais, alongar a decisão e negociar com maior rigor. No mercado de usados, esse padrão favorece veículos com documentação organizada, histórico verificável e preço compatível com a realidade local.

Por isso, uma das tendências mais consistentes para 2026 é o fortalecimento de ambientes digitais que reduzam atrito na jornada de compra e venda. Em um cenário em que a decisão está mais racional, plataformas que ampliam visibilidade e simplificam o anúncio podem ganhar relevância.

Nesse contexto, proprietários que desejam acelerar a negociação podem recorrer a plataformas de alta visibilidade. Uma opção interessante para quem busca liquidez e segurança é vender seu carro na CompreCar, que combina exposição online com contato organizado com interessados.

O digital amplia liquidez, mas exige mais transparência

A digitalização do mercado de usados não é apenas uma mudança de canal. Ela altera a forma como preço, reputação e velocidade de venda são percebidos. Com mais informação disponível, compradores comparam anúncios, versões, ano, quilometragem e localização em poucos minutos. Isso aumenta a concorrência entre ofertas e reduz espaço para precificação desalinhada.

Do ponto de vista da análise setorial, essa mudança tende a melhorar a liquidez dos veículos bem anunciados e a punir ativos mal apresentados. Fotos insuficientes, descrição incompleta e ausência de informações básicas passam a atrasar a venda, mesmo quando o valor parece competitivo.

Pesquisas acadêmicas e técnicas ajudam a sustentar essa leitura. Um estudo do BNDES sobre mobilidade e motorização destaca que a expansão do uso de veículos no Brasil foi historicamente influenciada por crédito, renda e estrutura urbana. Já trabalhos recentes sobre valor de mercado de utilitários usados no Brasil mostram que atributos objetivos, confiança na informação e percepção de risco afetam diretamente a formação de preço no segmento.

As projeções para o restante de 2026

A tendência predominante para o restante de 2026 é de continuidade do protagonismo dos usados, ainda que com oscilações mais nítidas entre trimestres. O setor deve permanecer forte porque atende uma demanda ampla e heterogênea, mas o ritmo dependerá de algumas variáveis-chave.

Crédito disponível

Se o financiamento seguir acessível para perfis diversos, a rotação do mercado tende a continuar elevada. Caso o custo do crédito pressione demais as parcelas, parte da demanda pode migrar para veículos mais antigos ou adiar a compra.

Inflação e custo de manutenção

O comportamento da inflação influencia não apenas o preço do carro, mas seguro, peças, combustível e serviços. Em 2026, a decisão de compra tende a considerar o custo de uso com mais rigor do que em períodos de maior folga orçamentária.

Oferta qualificada

Veículos com procedência clara, revisão em dia e documentação regular devem concentrar maior interesse. Em um ambiente de comparação intensa, qualidade percebida se converte em vantagem comercial.

Eficiência dos canais de venda

A negociação deve se concentrar em canais que consigam reunir audiência, filtros adequados e experiência simples de contato. Isso vale tanto para lojistas quanto para proprietários particulares.

O que o setor deve observar daqui em diante

A venda de usados em 2026 não depende de um único gatilho. O cenário combina força estrutural da demanda com maior sensibilidade econômica. O segmento segue robusto porque responde a uma necessidade concreta da população, mas o consumidor está menos impulsivo e mais criterioso.

Para o setor, a conclusão mais importante é clara: não basta contar com procura elevada. Será decisivo oferecer transparência, preço compatível e jornada de negociação sem fricção. Em um mercado amplo, mas mais seletivo, tende a se destacar quem entender melhor o comportamento do comprador e adaptar a oferta a essa nova etapa.