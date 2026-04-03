05/04/2026
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Explodindo nas redes, vídeo expõe Sena abandonada: “Quer uma ferrada de cobra?”

O material destaca ruas sem pavimentação, falhas no recolhimento de lixo e promessas de habitação não cumpridas

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Explodindo nas redes, vídeo expõe Sena abandonada: “quer uma ferrada de cobra?”
📸 Foto Destaque: Instagram
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🔍 Fato Checado

Um vídeo bem humorado que passa das 25 mil visualizações publicado pelo vereador Denis Araújo apresenta graves denúncias sobre a situação da infraestrutura e dos serviços públicos em Sena Madureira. Em um roteiro que percorre diversos bairros e prédios públicos, o parlamentar faz duras críticas à administração do prefeito Gerlen Diniz, apontando desde o colapso do sistema funerário até o abandono de obras de saúde.

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Uma das situações mais críticas relatadas pelo vereador ocorre no cemitério municipal. Segundo Denis Araújo, o local atingiu o limite de sua capacidade. “Aqui é o cemitério, não tem  mais vaga nem para morrer, se o prefeito quiser fazer outro”, sugere  o parlamentar, alertando para a urgência de uma nova área para sepultamentos.

Explodindo nas redes, vídeo expõe Sena abandonada: “quer uma ferrada de cobra?”

Mato alto e falta de saneamento são alvos de críticas em vídeo do parlamentar/ Foto: Instagram

Obras Paralisadas e Descaso

O vídeo também expõe a situação de um hospital que, segundo o vereador, está com as obras paralisadas há sete anos. “Aqui era um hospital, sete anos que não terminaram, se quiser vir terminar”, afirmou ao mostrar a estrutura inacabada. A denúncia se estende aos problemas de saneamento no bairro Eugenio Areal, onde o acúmulo de água foi comparado ironicamente a um reservatório de peixes devido às péssimas condições da via.

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Outro ponto central da denúncia envolve o setor habitacional. O registro mostra unidades habitacionais que foram prometidas pela administração, mas que permanecem com as obras paralisadas e inacabadas no meio de um matagal.

Denis Araújo utilizou o sarcasmo para comentar o avanço da vegetação em áreas urbanas, ironizando o slogan da gestão ao afirmar que “Sena mudou e está mudando, tá cheio de mato: se você quiser vir pegar uma ferrada de cobra…”. O material mostra ruas tomadas por buracos, falta de escoamento de águas pluviais e o sentimento de abandono relatado por moradores.

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