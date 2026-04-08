Fala Operacional Podcast firma parceria com Atapera e lança sorteio no Acre

O Fala Operacional Podcast segue ampliando seu alcance e fortalecendo conexões estratégicas. Desta vez, o projeto celebra uma importante parceria com a tradicional Atapera Caça e Pesca, referência no segmento de caça, pesca e camping em Rio Branco.
Localizada em um ponto estratégico da capital acreana, em frente ao 1º DP Cadeia Velha, a loja se destaca por oferecer uma estrutura completa para atender tanto entusiastas de atividades ao ar livre quanto profissionais da segurança pública.
Reconhecida como uma das mais completas do Estado, a Atapera possui como principais diferenciais a ampla variedade de produtos — que vão desde itens básicos para pescadores iniciantes até equipamentos táticos especializados — além de um atendimento técnico qualificado, com equipe preparada para orientar os clientes de acordo com cada necessidade. Outro ponto forte é sua presença digital, com um perfil ativo no Instagram (@ataperaac), onde são divulgadas novidades, promoções e demonstrações de produtos.
Para marcar essa parceria, o Fala Operacional Podcast e a Atapera lançaram um sorteio especial que promete movimentar o público: uma carabina Rossi Dione Nitro 5.5mm será sorteada entre os participantes.
Para concorrer, os interessados devem seguir algumas regras simples:
- Seguir os perfis do Fala Operacional Podcast e da Atapera no Instagram;
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Curtir a publicação oficial do sorteio e compartilhar nos Stories;
- Comentar marcando dois amigos (não sendo permitido marcar lojas, perfis de famosos, páginas de notícias ou contas inativas).
O sorteio será realizado ao vivo no dia 28 de maio, durante o Fala Operacional Podcast, garantindo total transparência ao processo.
Vale ressaltar que, para receber o prêmio, o ganhador deverá:
- Ser maior de 18 anos;
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Manter o perfil aberto para verificação do cumprimento das regras.
A iniciativa reforça não apenas a credibilidade do podcast, mas também a força de parcerias locais que valorizam o público acreano e incentivam o crescimento de projetos voltados à segurança, aventura e estilo de vida operacional.