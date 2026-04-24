Nesta quinta-feira (23/04), o apresentador do Fala Operacional Podcast, Kiuly Daniel, recebeu o 1º Tenente Eduardo, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), para um episódio especial sobre o importante trabalho desempenhado pelos cães de busca, resgate e salvamento dentro da corporação.

Durante a entrevista, o Tenente Eduardo relembrou o início do canil operacional e destacou a história da cadela Cerys, considerada a pioneira no Estado do Acre no trabalho de Busca, Resgate e Salvamento com Cães. Sua atuação marcou o início de uma nova fase no serviço operacional do Corpo de Bombeiros, consolidando a cinotecnia como ferramenta essencial nas missões de salvamento.

Eduardo explicou ainda sobre o conceito do binômio, a parceria formada entre homem e cão, que representa a união entre dedicação, técnica e confiança. Segundo ele, esse vínculo vai muito além do treinamento, sendo construído diariamente com base na sintonia e no comprometimento mútuo.

O oficial também contou sobre sua primeira missão de busca com cães, quando inicialmente houve certa desconfiança por parte de algumas pessoas envolvidas na ocorrência. No entanto, a conhecida frase “o cão nunca erra” foi confirmada com o êxito da operação, reforçando a eficiência do trabalho realizado.

O CBMAC é frequentemente acionado para atender ocorrências de busca e resgate em todo o estado, especialmente devido às características geográficas da região e à grande demanda por esse tipo de missão. Entre as raças mais utilizadas nessas operações estão o Pastor Belga Malinois e o Rastreador Brasileiro, reconhecidos por sua resistência, inteligência e capacidade de localização.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros conta com os cães Hunter, Zoe, Zaya, Porã e Echo, que atuam diretamente nas missões de busca, resgate e salvamento, sendo peças fundamentais para o sucesso das operações.

Tenente Eduardo também destacou que, em uma missão de busca em área de mata, um cão pode equivaler ao trabalho de até 30 homens, aumentando significativamente a eficiência e reduzindo o tempo de localização das vítimas.

O episódio trouxe relatos marcantes e reforçou a importância da atuação dos cães no salvamento de vidas, mostrando que por trás de cada missão existe preparo, técnica e uma forte conexão entre o bombeiro e seu companheiro de quatro patas.

Se você perdeu este episódio, clique no link abaixo e assista na íntegra.

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