Grito de "bomba" pouco antes da decolagem forçou a retirada imediata de passageiros e a suspensão de voos em Jujuy

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O que deveria ser uma viagem de rotina para uma partida de futebol transformou-se em um cenário de pânico e mobilização policial no Aeroporto Internacional Governador Horacio Guzmán, na Argentina. O meio-campista Emiliano Endrizzi, que atua pelo Gimnasia y Esgrima de Jujuy, foi detido pelas autoridades após provocar um falso alerta de bomba minutos antes da decolagem rumo a Buenos Aires.

De acordo com relatos de passageiros e autoridades aeroportuárias, o atleta gritou que havia um artefato explosivo dentro da aeronave. A atitude acionou imediatamente o protocolo de emergência: o aeroporto foi fechado, todos os passageiros foram evacuados e os voos programados acabaram suspensos para uma varredura completa.

Operação de Segurança

Durante cerca de uma hora, equipes especializadas realizaram buscas minuciosas no avião. O jornalista Diego Poggi, que estava no local, registrou o momento da operação e a posterior retirada de Endrizzi, que foi levado sob custódia. Após o procedimento, a polícia descartou qualquer ameaça real, confirmando que se tratava de um alarme falso provocado pelo jogador.

Impacto no Clube

O incidente ocorreu no momento em que a delegação do Gimnasia se deslocava para enfrentar o Agropecuario, em jogo válido pela Segunda Divisão do campeonato argentino. O atraso e a detenção do meia impactaram diretamente a logística da equipe profissional.

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Em nota oficial, o Gimnasia y Esgrima de Jujuy informou que sua equipe jurídica acompanhou o caso desde o início da ativação do protocolo de segurança. O clube ressaltou que a situação comprometeu o planejamento do elenco, mas ainda não se manifestou sobre punições internas ao atleta. Emiliano Endrizzi agora deve responder judicialmente pelas consequências do transtorno causado à segurança pública e aos passageiros.