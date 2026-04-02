05/04/2026
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Família de Sena faz campanha para custear tratamento ocular de criança em São Paulo

Sem condições financeiras para arcar com todos os gastos, os familiares decidiram recorrer à solidariedade

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Família de Sena Madureira faz campanha para custear tratamento ocular de criança em São Paulo
⏱️ 2 minutos de leitura
⚕️ Revisado por Especialista

Uma família da zona rural de Sena Madureira iniciou uma campanha solidária para garantir o tratamento de saúde do pequeno Lucas Micael, que enfrenta um problema no olho e precisa de acompanhamento especializado fora do estado. O tratamento está sendo realizado em São Paulo, o que tem gerado custos elevados para a família, principalmente com despesas de estadia, alimentação e deslocamento na capital paulista.

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Sem condições financeiras para arcar com todos os gastos, os familiares decidiram recorrer à solidariedade da população e disponibilizaram uma chave Pix para doações: CPF 098.499.792-08, em nome do pai da criança. Para mais informações, a família também disponibilizou contato pelo telefone (68) 99911-3336.

De acordo com os responsáveis, qualquer contribuição pode fazer a diferença nesse momento delicado. Além da luta pela saúde da criança, a família também enfrenta dificuldades por estar longe de casa, sem uma rede de apoio estruturada na cidade onde o tratamento acontece.

A mobilização busca sensibilizar a comunidade não apenas de Sena Madureira, mas de toda a região, reforçando a importância da união em causas humanitárias. Casos como o de Lucas evidenciam a realidade de muitas famílias do interior que precisam se deslocar para grandes centros em busca de atendimento médico especializado.

A esperança da família está na solidariedade de cada pessoa que possa colaborar, ajudando a garantir continuidade ao tratamento e melhores condições para a recuperação do pequeno Lucas.

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