05/04/2026
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Fãs de Taylor Swift vão ganhar 15 mil após show cancelado

Justiça de MG condena T4F a pagar R$ 15 mil a "Swifties" mineiras

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Arte/Metrópoles
⏱️ 2 minutos de leitura

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou o recurso da produtora T4F Entretenimento S/A e manteve a condenação que favorece duas fãs mineiras da cantora Taylor Swift.

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As jovens, que viajaram de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro em novembro de 2023, foram surpreendidas pelo cancelamento da apresentação quando já estavam dentro do estádio Engenhão.

Os Valores da Indenização

A sentença detalha que a reparação financeira cobre duas esferas do prejuízo sofrido pelas consumidoras:

  • Danos Materiais: R$ 5.813,61 para cada uma, referentes a gastos com passagens, hospedagem e transporte.

  • Danos Morais: R$ 10.000,00 para cada uma, devido à exposição ao calor extremo e ao abalo emocional.

O Argumento do Relator

O juiz convocado Maurício Cantarino foi enfático ao rejeitar a tese de “força maior” apresentada pela produtora. Segundo o magistrado, o calor extremo e os riscos climáticos já eram previsíveis desde o dia anterior:

“Não houve justificativa para o cancelamento tão próximo do início do show, o que caracterizou falha na prestação do serviço”, destacou o juiz.

Com informações do Metrópoles.

Exposição ao Risco e Contexto Trágico

A decisão também levou em conta a integridade física das fãs, que aguardaram por mais de três horas e meia sob sol escaldante antes do anúncio.

O desembargador Marcelo de Oliveira Milagres citou o trágico falecimento de uma jovem no dia anterior como agravante para a negligência da empresa em não prever medidas de segurança e comunicação eficazes.

Para o tribunal, ao descumprir a obrigação de realizar o evento, a T4F transformou o investimento das fãs em “perdas puras e simples”, não restando alternativa senão a reparação integral dos danos.

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