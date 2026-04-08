Ferrugem confirma primeiro show no Acre em evento na véspera de feriado

📸 Foto: Reprodução

⏱️ 1 min leitura

O cantor Ferrugem foi anunciado como atração nacional em um evento marcado para o dia 14 de junho, em Rio Branco. A apresentação ocorre na véspera de feriado e, segundo a organização, será a primeira vez que o artista se apresenta no Acre.

De acordo com a divulgação feita nas redes sociais do Brazin, responsável pelo evento, o show faz parte da turnê “Sentimento”, que reúne os principais sucessos do cantor. A proposta, conforme informado, é levar ao público uma noite voltada ao pagode romântico, com repertório conhecido pelos fãs.

Além disso, a organização destacou que os interessados poderão ter acesso antecipado à compra de ingressos por meio de um grupo exclusivo, com condições diferenciadas. A venda geral ainda não teve data confirmada.

O evento integra a programação da chamada “Copabrazin 2026” e deve atrair público expressivo, considerando a popularidade do artista no cenário nacional. Informações adicionais e detalhes sobre ingressos podem ser obtidos por meio dos canais oficiais do organizador.

Com isso, o show de Ferrugem amplia a agenda de atrações musicais previstas para a capital acreana, especialmente em datas estratégicas como vésperas de feriado, que costumam concentrar maior público.