05/04/2026
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Figurino de Henri Castelli pega fogo durante encenação da Paixão de Cristo

Incidente ocorreu em espetáculo no interior de SP

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Figurino Pega Fogo
📸 Foto Destaque: Reprodução/EPTV
⏱️ 1 minuto de leitura

O ator Henri Castelli passou por um susto durante a encenação do espetáculo “A Paixão de Cristo”, realizada em Lindóia, no interior de São Paulo. Durante a apresentação, parte do figurino utilizado por ele acabou sendo atingida por chamas.

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De acordo com informações divulgadas por veículos de imprensa, o incidente aconteceu após fagulhas de um dispositivo de fumaça cênica entrarem em contato com o traje do ator, que interpretava Jesus Cristo na peça.

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Imagens registradas no momento mostram a tensão no palco, mas a situação foi rapidamente controlada pela equipe de apoio. Ainda segundo a assessoria, brigadistas que acompanhavam o evento agiram de forma imediata e conseguiram conter o fogo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O próprio ator manteve a calma durante o episódio e seguiu com a apresentação após o controle da situação.

O espetáculo integra as tradicionais encenações da Paixão de Cristo, realizadas em diversas cidades brasileiras durante o período religioso.

CNN

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