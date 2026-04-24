Filha de Chico Buarque revela detalhe de relação com Brown

A série documental “Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira” acaba de estrear na HBO Max trazendo depoimentos que humanizam a trajetória do “Cacique do Candeal”. Um dos destaques é a fala de Helena Buarque, filha de Chico Buarque e Marieta Severo, que viveu uma união de quase duas décadas com o artista, iniciada nos anos 90.
A União Informal
Helena revelou que, apesar da estabilidade e dos quatro filhos (Chico, Clara, Cecília e Leila), o casal nunca formalizou a união perante a lei.
“A gente não casou no papel. Simplesmente se juntou e foi morar lá. Compramos uma casa juntos no Rio Vermelho, onde vivemos por muitos anos”, relembrou Helena sobre a mudança para Salvador.
Ausência e Responsabilidade Profissional
Um dos pontos mais tocantes do depoimento foi a análise de Helena sobre a postura de Brown como pai. Ela explicou que a necessidade do artista de garantir o sustento de uma rede extensa de dependentes acabou afetando a convivência diária:
Com informações do Metrópoles.
Origem Humilde: Helena destacou que a infância carente de Brown gerou uma urgência profissional permanente.
Escolhas Difíceis: “Ele precisou fazer escolhas que acabaram tirando um pouco da convivência diária com os filhos porque muitas pessoas dependiam dele”, explicou.
Legado Cultural
O relacionamento de Helena e Brown sempre foi visto como um encontro potente entre a bossa carioca e o batuque baiano. O documentário explora como essa fusão não ficou apenas no âmbito pessoal, mas influenciou a percepção cultural de Brown, que hoje é celebrado como um dos maiores nomes da música brasileira no mundo.