24/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Filha de Chico Buarque revela detalhe de relação com Brown

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 09:45
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
HBO Max

A série documental “Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira” acaba de estrear na HBO Max trazendo depoimentos que humanizam a trajetória do “Cacique do Candeal”. Um dos destaques é a fala de Helena Buarque, filha de Chico Buarque e Marieta Severo, que viveu uma união de quase duas décadas com o artista, iniciada nos anos 90.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A União Informal

Helena revelou que, apesar da estabilidade e dos quatro filhos (Chico, Clara, Cecília e Leila), o casal nunca formalizou a união perante a lei.

“A gente não casou no papel. Simplesmente se juntou e foi morar lá. Compramos uma casa juntos no Rio Vermelho, onde vivemos por muitos anos”, relembrou Helena sobre a mudança para Salvador.

Ausência e Responsabilidade Profissional

Um dos pontos mais tocantes do depoimento foi a análise de Helena sobre a postura de Brown como pai. Ela explicou que a necessidade do artista de garantir o sustento de uma rede extensa de dependentes acabou afetando a convivência diária:

Com informações do Metrópoles.

  • Origem Humilde: Helena destacou que a infância carente de Brown gerou uma urgência profissional permanente.

  • Escolhas Difíceis: “Ele precisou fazer escolhas que acabaram tirando um pouco da convivência diária com os filhos porque muitas pessoas dependiam dele”, explicou.

Legado Cultural

O relacionamento de Helena e Brown sempre foi visto como um encontro potente entre a bossa carioca e o batuque baiano. O documentário explora como essa fusão não ficou apenas no âmbito pessoal, mas influenciou a percepção cultural de Brown, que hoje é celebrado como um dos maiores nomes da música brasileira no mundo.

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.